[FOTO] Prošao novi Zakon o obnovi; evo što se s njime mijenja

Hrvatski sabor većinom glasova u petak je donio novi Zakon o obnovi koji bi trebao pojednostaviti i ubrzati obnovu potresom pogođenih područja, uz zamjerke djela oporbe na dosadašnju obnovu

Dio oporbe, prije glasovanja o samom zakonu, ponovio je svoje zamjerke na dosadašnju obnovu i sam zakon.

Do sada nije postojala politička volja da se obnova događa, to nije bio politički prioritet Andreja Plenkovića, izjavila je Sandra Benčič (ZLB). Smatra da novi zakon daje napokon normalan okvir da se obnova provede, ako za to postoji politička volja.

Benčić: Sad više nema alibija

Sada više nema alibija, jedino što može stopirati obnovu je premijer i vi koji mu držite većinu. Ako vidimo da se obnova ne kreće, svi morate dati ostavku, poručila je vladajućima Benčić.