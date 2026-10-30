FOTO Jutro nakon tragedije kod Brčkog: Pogledajte prizore s mjesta pada helikoptera

Nakon pada helikoptera u četvrtak u mjestu Gorice pokraj Brčkog , u petak ujutro je područje pada okruženo policijom. Oluja nesretne letjelice i dalje je na polju. Podsjetimo , posrijedi je helikopter CH-47 Chinook i u njemu je bilo 15 osoba iz misije EUFOR -a. Poginula su četiri talijanska vojnika, a preostalih 11 ozlijeđenih je izvan životne opasnosti.

Dok se okolnosti nesreće utvrđuju , medij klix.ba je do čekanja završetka službene istrage o svemu priupitao Omera Kulića, stručnjaka za zrakoplovstvo. Nema dvojbe što se moglo dogoditi, pogotovo nakon što se pojavila snimka nesreće.

'Nikakav ljudski faktor, isključivo tehnički kvar. Vidi se da je čovjek pokušavao da odreagira što je mogao, ali je bio isključivo tehnički kvar. Nije on tu mogao ništa napraviti. Koji je točno tehnički kvar, to će bolje reći stručnjaci koji se bave helikopterima', rekao je Kulić dodajuću da je u avijaciji upravo polijetanje uvijek najkritičnija faza.