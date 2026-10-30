FOTO Jutro nakon tragedije kod Brčkog: Pogledajte prizore s mjesta pada helikoptera

Prema mišljenju Omera Kulića, posrijedi je tehnički kvar, a pilot je pokušao odreagirati i spasiti situaciju. Istaknuo je da je upravo polijetanje najriskantniji dio leta
Nakon pada helikoptera u četvrtak u mjestu Gorice pokraj Brčkog, u petak ujutro je područje pada okruženo policijom. Oluja nesretne letjelice i dalje je na polju. Podsjetimo, posrijedi je helikopter CH-47 Chinook i u njemu je bilo 15 osoba iz misije EUFOR-a. Poginula su četiri talijanska vojnika, a preostalih 11 ozlijeđenih je izvan životne opasnosti.
Dok se okolnosti nesreće utvrđuju , medij klix.ba je do čekanja završetka službene istrage o svemu priupitao Omera Kulića, stručnjaka za zrakoplovstvo. Nema dvojbe što se moglo dogoditi, pogotovo nakon što se pojavila snimka nesreće.
'Nikakav ljudski faktor, isključivo tehnički kvar. Vidi se da je čovjek pokušavao da odreagira što je mogao, ali je bio isključivo tehnički kvar. Nije on tu mogao ništa napraviti. Koji je točno tehnički kvar, to će bolje reći stručnjaci koji se bave helikopterima', rekao je Kulić dodajuću da je u avijaciji upravo polijetanje uvijek najkritičnija faza.
Među poginulima je i 24-godišnja studentica kojoj je u sklopu Crvenog križa ovo bila prva međunarodna misija. O nesreći u BiH se oglasio i premijer Andrej Plenković.
'Iskreno smo potreseni viješću o nesreći helikoptera EUFOR-a u kojoj su živote tragično izgubila dvojica pripadnika talijanskih Oružanih snaga i dvoje pripadnika talijanskog Vojnog Crvenog križa koji su se nalazili u međunarodnoj mirovnoj misiji u Bosni i Hercegovini', poručio je Plenković preko platforme X i na engleskom i na talijanskom jeziku.