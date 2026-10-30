Slučaj koji je potresao regiju: Počelo suđenje za ubojstvo male Danke, tijelo još nije pronađeno

Na Višem sudu u Negotinu u petak se održava pripremno ročište u postupku protiv Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića , radnika komunalnog poduzeća Vodovod, optuženih za ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju kod Bora. Tijelo djevojčice, koja je nestala u ožujku 2024. godine, do danas nije pronađeno, prenio je portal Nova.rs.

Janković i Dragijević optuženi su da su 26. ožujka 2024. godine službenim vozilom komunalnog poduzeća u kojem su bili zaposleni udarili djevojčicu, nakon čega su je, prema navodima optužnice, stavili u automobil i ugušili. Njezino tijelo navodno su potom odvezli na odlagalište otpada, a kasnije premjestili na nepoznatu lokaciju, zbog čega dosad nije pronađeno.

Priznali pa povukli iskaze

Slučaj je od početka obilježen nizom otvorenih pitanja. Janković i Dragijević u početku su priznali ubojstvo djevojčice, no poslije su povukli priznanja, tvrdeći da su ona iznuđena batinama i prijetnjama. Time je tužiteljstvo ostalo bez priznanja kao jednog od ključnih dokaza.

Ipak, prema ranijim informacijama koje je objavila Nova.rs, tužiteljstvo smatra da su samo osobe koje su sudjelovale u ubojstvu mogle raspolagati tolikom količinom detalja o događaju kakvu su Janković i Dragijević iznijeli u svojim iskazima.



Zbog sumnje da su pomagali u zločinu bili su obuhvaćeni i članovi obitelji Dragijevićevih. Dejanov otac Radoslav u međuvremenu je oslobođen optužbi, dok je njegov brat Dalibor preminuo nakon privođenja u Policijsku postaju Bor. Prema nalazu obdukcije koji je ranije objavio Radar, Dalibor Dragijević preminuo je od posljedica premlaćivanja. Za njegovu smrt dosad nitko nije odgovarao.

Nisu pronađeni tragovi

Dodatna pitanja o dokazima u ovom slučaju odnose se na činjenicu da, prema dosad poznatim informacijama, u automobilu kojim su osumnjičeni navodno udarili djevojčicu i prevezli je na skrivenu lokaciju nisu pronađeni njezini tragovi. Također, nije poznat ni drugi trag koji Jankovića i Dragijevića povezao s ubojstvom.

Kritičari optužnice zbog toga su doveli u pitanje njezinu održivost, dok tužiteljstvo ostaje pri stavu da iskazi osumnjičenih sadržavaju detalje koji upućuju na njihovu umiješanost. Budu li proglašeni krivima, Jankoviću i Dragijeviću prijeti kazna doživotnog zatvora.