[FOTO] Most Počitelj izgleda impresivno. Kada bude gotov bit će jedan od najviših u regiji

Dionica autoceste Počitelj - Zvirovići na jugu Bosne i Hercegovine se gradi punom parom, a kako će impresivno će izgledati most Počitelj pokazuju posljednji snimci

Most Počitelj bit će jedan od najviših u regiji, dužina će mu iznosit 980 metara, a visina nevjerojatnih stotinu metara. Prema planovima most je trebao biti završen u ožujku 2022., ali kako je došlo do kašnjenja autoceste Federacije BiH su zbog toga pokrenule proceduru naplate penala izvođaču radova AzVirtu iz Azerbejdžana, te kineskim tvrtkama Sinohydro Corporation i Power China Road Bridge Group.

Most bi prema posljednjim informacijama ipak trebao biti završen do rujna ove godine.

Vrijednost ugovora za izgradnju mosta Počitelj iznosi 28,1 milijuna eura bez PDV-a i riječ je o najznačajnijem objektu na poddionici autoceste na koridoru Vc kojim će se spojiti dvije obale Neretve.