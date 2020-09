[FOTO] Jandroković otkrio: Četiri saborska zastupnika su u samoizolaciji

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković nakon sjednice Predsjedništva Sabora otkrio je da će četvero saborskih zastupnika u petak o Zakonu o obnovi Grada Zagreba glasati putem video veze jer su ili pozitivni na koronavirus ili se nalaze u samoizolaciji.

Također je istaknuo da će Aktualac biti sličan - 41 zastupnik ima pravo postavljti pitanja premijeru i članovima Vlade, no razlika je u tome što ostali neće sjediti u sabornici.

'Otvorilo se pitanje vezano uz repliciranje predlagatelja. Zadržana su gotovo sva prava, no dio manjih klubova bi htio više sudjelovati u repliciranju predlagatelju, pogotovo ako je predlagatelj atraktivniji član Vlade. Rekli smo da dođu s pisanim prijedlozima pa ćemo to razmotriti kako napraviti da ne narušavamo epidemiološke standarde', kazao je.

Jandroković nije htio otkriti imena zastupnika u samoizolaciji, ali je rekao: ' Za jednog zastupnika znamo da je bolestan, jedan je u samoizolaciji. Imamo još dvoje koji su u međuvremenu u samoizolaciji. Koliko znamo nisu se zarazili u Saboru niti su ugrozili zdravlje bilo koga drugoga.'

Naglasio je da će se odredba o video linku i glasanju putem videa primjenjivati samo za one koji imaju koronu: 'To je odredba poslovnika i ne smije se zloupotrebljavati. Bolesni i u samoizolaciji glasaju putem video veze za što treba potvrda da se to ne bi zloupotrebljavalo.'