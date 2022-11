[FOTO] Austrijski kancelar Nehammer nakon sastanka s Plenkovićem jasno poručio: 'Podržat ćemo pridruživanje Hrvatske Schengenu!'

Austrijski kancelar Karl Nehammer došao je u radni posjet Hrvatskoj. Susreo se s premijerom Andrejom Plenkovićem, susrest će se i s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, a primit će ga i predsjednik Zoran Milanović

'Razgovarali smo i o završnih dva tjedna prije nego se donese odluka o Hrvatskoj u šengenskom prostoru. To je bila prilika da kancelaru pojasnimo što je Hrvatska sve učinila od 2016. do danas. Dobili smo pozitivna izvješća i Junckerove komisije i komisije Ursule von der Leyen', dodao je. 'Jasno smo rekli ako ima bilo koja država članica koja ima bilo kakvo pitanje, da smo spremni uvijek bilo koji detalj pojasniti i predstaviti. To smo i danas učinili, i to u širem kontekstu s kojim je Austrija suočena, a to je da se u Austriji povećao broj tražitelja azila. Svjesni smo zabrinutosti i poteškoća s kojima se susreće austrijska vlada', rekao je Plenković.

'Dobro je i to smo utvrdili - da ti ljudi ne dolaze u Hrvatsku, nego preko drugih zemalja. Zajedno smo zaključili da će RH cijeniti austrijsku potporu za ulazak u Schengen, a zajednički ćemo raditi na tome da se jačaju kontrole na vanjskim granicama EU-a', kazao je premijer.

'Austriju i Hrvatsku povezuje duboko i dugogodišnje prijateljstvo. Gospodarski smo jako povezani, a austrijske tvrtke rado investiraju u Hrvatsku jer je hrvatsko tržište sigurno', kazao je Nehammer nakon sastanka.

'Austrija se nalazi pred jednim od najvećih izazova jer imamo ogroman pritisak zbog iregularnih migracija, i to unatoč tome što smo država u sredini EU-a i nemamo vanjske granice', rekao je austrijski kancelar.