Mladi SDP-a upozorili na veliki problem: Traže više mjesta u domovima i stambenu politiku

Članovi Foruma mladih SDP-a održali su u utorak performans ispred zagrebačkog Studentskog centra kako bi skrenuli pozornost na stambenu krizu koja posebno pogađa studente i problematiku studentskog smještaja te pozvali na povećanje subvencija i izgradnju dodatnih kapaciteta
Predsjednik Foruma mladih Lovro Lukavečki ustvrdio je na konferenciji za novinare kako su performansom, u kojem su studenti ležali na madracu ispred ulaza u Studentski centar, željeli pokazati kako im ne preostaje ništa drugo, jer nema dovoljno smještajnih kapaciteta za studente.
Podsjetio jer da je samo 10 posto studenata u Hrvatskoj smješteno u studentske domove što je dvostruko manje od prosjeka EU u kojoj je to 20 posto.
Upozorio je kako je 5100 studenata ostalo bez smještaja u studentskim domovima u Hrvatskoj što je porazno, slično kao i lani, ali znatno više nego prije pet godina kad je to bilo 4400 studenata.
Oni koji su dobili smještaj u studentskim domovima osuđeni su na, kako je rekao, sramotne subvencije Ministarstva znanosti i obrazovanja od 60 eura mjesečno koje su kap u moru alarmantnih studentskih troškova ne samo za prehranu i život u gradu, nego i smještaja.
Upozorio je da svjedočimo raznim aferama zagrebačkog Studentskog centra u kojem se zapošljava preko veze, a studenti na različite sumnjive načine dolaze do smještaja što narušava povjerenje u sustav.
Dodao je da Forum mladih SDP-a kontinuirano upozorava na to da je potrebno izgraditi nove kapacitete studentskog smještaja i donijeti sveobuhvatnu stambenu politiku.
Ministarstvo bi se trebalo prestati sramotiti s tih 60 eura mjesečne subvencije za privatni smještaj i da ju poveća, poručio je Lukavečki.
Govoreći o, kako je rekla, tzv. stambenoj politici Vlade premijera Andreja Plenkovića saborska zastupnica Sanja Bježančević rekla je da smo prije godinu dana svjedočili njezinoj velebnoj najavi, a od tada se nije dogodilo gotovo ništa pa studenti i mlade obitelji i dalje nemaju krov nad glavom.
Na to nije reagirala Vlada, ali jest tržište tako da imamo manje kupoprodajnih ugovora, cijene stanova su nastavile rasti.
"Iako se premijer Plenković prometnuo u vrsnog statističara, posebno kad je u pitanju obmanjivanje javnosti o tome kako hrvatski građani žive u blagostanju od kada je on premijer, podaci Eurostata ga demantiraju i Hrvatska je nažalost jedna od tri članice EU koje i dalje bilježe najsnažniji rast cijena nekretnina, odnosno stanova i samo u prvoj polovini ove godine je to bilo 12 posto."
Kad je u pitanju najam situacija je još gora pa mladi uz takve cijene i ispodprosječne plaće ne mogu si priuštiti život u velikim gradovima, ali i u drugim dijelovima Hrvatske, upozorila je.
Studenti spavaju ispred studentskog centra, jer je to jedino što im je Vlada premijera Plenkovića omogućila, ustvrdila je. Stoga nudimo Hrvatsku u kojoj se živi dostojanstveno pristojno i normalno, poručila je zastupnica Bježančević.