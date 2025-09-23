Mladi SDP-a upozorili na veliki problem: Traže više mjesta u domovima i stambenu politiku

Predsjednik Foruma mladih Lovro Lukavečki ustvrdio je na konferenciji za novinare kako su performansom, u kojem su studenti ležali na madracu ispred ulaza u Studentski centar, željeli pokazati kako im ne preostaje ništa drugo, jer nema dovoljno smještajnih kapaciteta za studente.

Podsjetio jer da je samo 10 posto studenata u Hrvatskoj smješteno u studentske domove što je dvostruko manje od prosjeka EU u kojoj je to 20 posto.

Upozorio je kako je 5100 studenata ostalo bez smještaja u studentskim domovima u Hrvatskoj što je porazno, slično kao i lani, ali znatno više nego prije pet godina kad je to bilo 4400 studenata.

Oni koji su dobili smještaj u studentskim domovima osuđeni su na, kako je rekao, sramotne subvencije Ministarstva znanosti i obrazovanja od 60 eura mjesečno koje su kap u moru alarmantnih studentskih troškova ne samo za prehranu i život u gradu, nego i smještaja.

Upozorio je da svjedočimo raznim aferama zagrebačkog Studentskog centra u kojem se zapošljava preko veze, a studenti na različite sumnjive načine dolaze do smještaja što narušava povjerenje u sustav.

Dodao je da Forum mladih SDP-a kontinuirano upozorava na to da je potrebno izgraditi nove kapacitete studentskog smještaja i donijeti sveobuhvatnu stambenu politiku.