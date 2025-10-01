Izraelci uhitili Gretu Thunberg: Nju i njene prijatelje prebacujemo u našu luku

Izraelski vojni brodovi približili su se flotili pomoći koja ide prema Gazi, a na brodovima je proglašeno izvanredno stanje

U flotili Global Sumud sudjeluje gotovo 50 brodova, a među 500 osoba na njima se nalaze klimatska aktivistica Greta Thunberg, bivša gradonačelnica Barcelone i unuk Nelsona Mandele Nkosi Zeelivelile , kao i članovi Europskog parlamenta. Prevoze humanitarnu pomoć, hranu i lijekove za Gazu.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Middle East Eye

23:27 Flotilu Global Sumud i daljje presreće izraelska mornarica, a proces zaustavljanja i uhićivanja oko 500 aktivista na 50-ak brodova mogao bi potrajati. U novoj objavi na društvenim mrežama tvrdi se da je jedan brod udaren, a drugi su ciljani vodenim topovima. Dodaje se da su svi putnici na brodu neozlijeđeni.U međuvremenu, u Istanbulu, Rimu, Barceloni i Ateni traju prosvjedi protiv presretanja flotile, piše Sky News.

Israeli army have deployed water cannons against the Yulara and Meteqe pic.twitter.com/AQcE6SbEjb — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

22:43 Flotila Global Sumud izvijestila je da su se izraelski vojnici ukrcali na tri broda do sada, a da, unatoč tome, ostatak flotile namjerava nastaviti prema Gazi. 'Nastavljamo našu misiju, preostali brodovi su odlučni probiti opsadu. Naša misija još uvijek traje', poručili su. 22:35 Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da je uhićena aktivistica Greta Thunberg te je to potvrdilo videom objavljenim na službenom kanalu. 'Već je nekoliko brodova flotile Hamas-Sumud sigurno zaustavljeno i njihovi putnici se transportiraju u izraelsku luku. Greta i njeni prijatelji su na sigurnom i zdravi su', izvijestilo je Ministarstvo na društvenoj mreži X (bivši twitter).

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

22:33 Dok su se izraelski vojnici približavali brodu Aurori, članovi posade pjevalli su varijantu pjesme Bella Ciao - Viva Palestina.

LIVE from Aurora: As IDF boats close in, the crew sings Viva Palestina (Bella Ciao) to stay calm and stand firm for Gaza pic.twitter.com/rzpGRShhT6 — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

22:28 Objavljena je snimka ukrcavanja izraelskih vojnika na brod Adaru. Na snimci se čuje kako izraelski vojnik govori: 'Ruke uvis. Dignite j... ruke u vis, molim vas!'

Here’s the moment Israel intercepted the Flotilla boat Adara, captured by journalist Kieran Andrieu@novaramedia pic.twitter.com/vOZ5gWTmQk — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

22:18 Prosvjedi su buknuli u brojnim talijanskim gradovima nakon izvješća da su brodove flotile presreli izraelski vojnici. U Napulju su prosvjednici ušli u glavni željeznički kolodvor i zaustavili promet vlakova, dok je policija opkolila željeznički kolodvor Termini u Rimu nakon što su se prosvjednici okupili blizu ulaza. U međuvremenu, talijanski sindikati pozvali su na štrajk kako bi prosvjedovali protiv postupanja s flotilom, prenosi Al Jazeera.

Keeping their promise to act if crew were harmed, Italian Unions and protesters block the Naples train station pic.twitter.com/6h8YsPtWp3 — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

„Agresija na civilne brodove koji su prevozili talijanske građane izuzetno je ozbiljno pitanje“, rekao je sindikat CGIL, pozivajući štrajk kojem će se pridružiti i drugi manji sindikati. U sjeverozapadnom gradu Genovi, USB je najavio da namjerava blokirati luku i pozvao sve prosvjednike da se okupe u 22 sata (2000 GMT) na jednom od glavnih ulaza. 21:35 Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova, očekivano, tvrdi da je flotila povezana s Hamasom i navodi da je jedina svrha konvoja provokacija.

The sole purpose of the Hamas-Sumud flotilla is provocation. Israel, Italy, Greece, and the Latin Patriarchate of Jerusalem have all offered and continue to offer the flotilla a way to peacefully deliver any aid they might have to Gaza. The flotilla refused because they are not… pic.twitter.com/pLQj1FLIPA — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

21:13 Zagrepčanka Morana Mijatović, jedina Hrvatica u flotili i kapetanica broda Shireen, za 24sata je rekla da izraelski brodovi 'ruše' komunikaciju na brodvima flotile i prekidaju veze. 'Normalno da je strah prisutan, svi smo mi ljudi. Oprostite moram ići, zaista moram ići', rekla je u kratkom telefonskom razgovoru za ovaj medij. 21:11 Prema riječima aktivista u sklopu flotile, izraelska vojska ih je 'nezakonito presrela' i ukrcala se na neke od brodova, prenosi Sky News.

Israeli forces have boarded Global Sumud Flotilla vessels. Communication is cut and the status of those on board is unknown. Immediate international action is needed for their safety and release pic.twitter.com/Igyr1s0gQr — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

20:50 Na profilu flotile Global Sumud na društvenoj mreži X (bivši twitter), objavljena je snimka presretanja flotile od strane izraelske ratne mornarice.

Footage of Israeli navy vessels intercepting global sumud flotilla pic.twitter.com/0PfcTFnnrO — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

20:37 Izrael je obavijestio flotilu da se približava aktivnoj borbenoj zoni i krši zakonitu pomorsku blokadu. Uputio je flotilu da humanitarnu pomoć mogu prebaciti drugim sigurnim kanalima u Gazu, ali ne kroz pomorsku blokadu. No, s brodova, prema objavljenoj komunikaciji, poručuju da neće slušati okupacijsku vojsku države čiji je premijer optužen za ratne zločine u Gazi.

Communication between Alma Boat and Israeli Navy vessel pic.twitter.com/OVyJHnSVNG — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

20:29 Ljudi na brodu Kapetan Nikos, jednom od posljednjih s kojeg se još vidi prijenos uživo, viđeni su kako mašu kameri i rade geste srca..

As most of the boats on the Global Sumud Flotilla live stream have gone dark, One boat, Captain Nikos, sends hearts and peace signs as they get closer to the naval blockade. pic.twitter.com/DmpdIwLv2D — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

20:22 Izraelski brodovi okružili su flotilu u međunarodnim vodama, a prema nekim informacijama ukrcali su se na brod Alma.

Illegal interception happening now...!! pic.twitter.com/2Yg9ec07xv — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

20:17 U video prijenosu plovidbe koji organizatori 19 sati puštaju preko Youtubea, vidljiv je snimak sa samo još jedno broda, a organizatori tvrde da Izraelska vojska blokira druge signale. 20:00 Organizatori flotile kažu da izraelski brodovi okružuju brod Alma. 19: 54 'Izraelske okupacijske snage presreću flotilu Global Sumud u međunarodnim vodama. Vršite pritisak na svoju vladu za zaštitu flotile', objavili su organizatori na društvenoj mreži X (bivši twitter), uz snimku Grete Thunberg koja navodi da je izraelsko presretanje flotile suprotno međunarodnom pravu. 'Moraju odgovarati za ratne zločine. Zaustavite genocid, zaustavite okupaciju, oslobodite Palestinu', poručila je Thunberg u video poruci.

The global sumud flotilla is being intercepted by the Israeli occupation forces in international waters. Pressure your government for the protection of global sumud flotilla pic.twitter.com/FKyhkWhs3K — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025