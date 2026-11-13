PODIGLE SE OBRVE

Skandal u Bruxellesu: Šef opake bande sudjelovao na konferenciji imama i pričao o ljubavi

Ma.Č.

13.11.2026 u 22:37

Issa Remmo (desno)
Issa Remmo (desno) Izvor: Screenshot / Autor: X
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Issa Remmo, čelnik berlinskog klana čiji su pojedini članovi osuđeni za teška kaznena djela, sudjelovao je na konferenciji protiv islamizma i antisemitizma u Europskom parlamentu. Njegov dolazak izazvao je raspravu u Njemačkoj i Bruxellesu, a eurozastupnica koja ga je pozvala naknadno se ispričala.

O Remmovu sudjelovanju na konferenciji imama prvi je izvijestio Jüdische Allgemeine. Snimke koje kolaju pokazuju kako sluša govornike i plješće tijekom rasprave o borbi protiv antisemitizma, prenosi Euronews.

Prema Bildu, Remma su pozvali francuska eurozastupnica Céline Imart iz Europske pučke stranke i imam Hassen Chalghoumi, poznat po međureligijskom dijalogu i protivljenju terorizmu. Domaćini, prema istom izvješću, isprva nisu znali za njegovu povezanost s klanom. Imart se poslije ispričala svima koje je njegovo sudjelovanje moglo povrijediti.

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Članovi klana osuđeni za krađu dragulja

Remma, koji ima 58 godina, u Berlinu smatraju čelnikom klana s približno 500 do 1000 članova. Njegov uži obiteljski krug obuhvaća oko 103 osobe, uglavnom nastanjene u berlinskom Neuköllnu.

Nisu svi članovi obitelji povezani s kriminalom, no dio njih opetovano je počinio teška kaznena djela. Petorica mladića iz klana Remmo osuđena su 2023. za krađu dragulja iz muzejske riznice Zeleni svod u Dresdenu.

Na konferenciji u Bruxellesu sudjelovali su židovski, kršćanski i muslimanski vjerski predstavnici. Remmo se vidi i na zajedničkoj fotografiji organizacije ELNET, koja promiče odnose Europe i Izraela te je, prema izvornom članku, uz Imart očito sudjelovala u organizaciji skupa.

Jüdische Allgemeine navodi da je Remmo ondje razgovarao o antisemitizmu s francuskim književnikom židovske vjere Marekom Halterom.

‘Nisam imam, ali jedno mogu reći: svi smo mi braća na ovom svijetu. Živimo svi zajedno, zajedno. U čemu je problem? Ljubav će pobijediti, a teror izgubiti’, rekao je Remmo.

Poručio je i da antisemitizma više ne bi smjelo biti. Halter je odgovorio: ‘Ako Bog da.’

Ljevica negira povezanost s Remmom

Remmo je nedavno privukao pozornost i dolaskom na izbornu zabavu stranke Die Linke u Neuköllnu. Njegov sin Firas navodno se prethodno dopisivao sa zastupnikom te stranke u Bundestagu Feratom Koçakom.

Lokalni ogranak Ljevice poručio je da s Remmom nema ni političkih ni osobnih veza. On je pak u više razgovora, uključujući onaj u Bruxellesu, izjavio da je razočaran tom strankom.

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