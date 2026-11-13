Skandal u Bruxellesu: Šef opake bande sudjelovao na konferenciji imama i pričao o ljubavi

Issa Remmo, čelnik berlinskog klana čiji su pojedini članovi osuđeni za teška kaznena djela, sudjelovao je na konferenciji protiv islamizma i antisemitizma u Europskom parlamentu. Njegov dolazak izazvao je raspravu u Njemačkoj i Bruxellesu, a eurozastupnica koja ga je pozvala naknadno se ispričala.

O Remmovu sudjelovanju na konferenciji imama prvi je izvijestio Jüdische Allgemeine. Snimke koje kolaju pokazuju kako sluša govornike i plješće tijekom rasprave o borbi protiv antisemitizma, prenosi Euronews. Prema Bildu, Remma su pozvali francuska eurozastupnica Céline Imart iz Europske pučke stranke i imam Hassen Chalghoumi, poznat po međureligijskom dijalogu i protivljenju terorizmu. Domaćini, prema istom izvješću, isprva nisu znali za njegovu povezanost s klanom. Imart se poslije ispričala svima koje je njegovo sudjelovanje moglo povrijediti.

Članovi klana osuđeni za krađu dragulja Remma, koji ima 58 godina, u Berlinu smatraju čelnikom klana s približno 500 do 1000 članova. Njegov uži obiteljski krug obuhvaća oko 103 osobe, uglavnom nastanjene u berlinskom Neuköllnu. Nisu svi članovi obitelji povezani s kriminalom, no dio njih opetovano je počinio teška kaznena djela. Petorica mladića iz klana Remmo osuđena su 2023. za krađu dragulja iz muzejske riznice Zeleni svod u Dresdenu. Na konferenciji u Bruxellesu sudjelovali su židovski, kršćanski i muslimanski vjerski predstavnici. Remmo se vidi i na zajedničkoj fotografiji organizacije ELNET, koja promiče odnose Europe i Izraela te je, prema izvornom članku, uz Imart očito sudjelovala u organizaciji skupa.

À l’initiative de @Imam1chalghoumi et de la Conférence des Imams Européens, avec @ElnetFr, des imams venus de toute l’Europe et des représentants juifs, chrétiens et musulmans se sont réunis au Parlement européen pour défendre les valeurs démocratiques et faire front face à l’entrisme des Frères musulmans. Nous remercions chaleureusement la députée européenne @CelineImart pour son engagement, sa mobilisation et le courage dont elle fait preuve contre l’islamisme. Merci à tous les participants pour leur présence et leur détermination à faire vivre le dialogue interreligieux et à lutter ensemble contre l’extrémisme et l’antisémitisme. Des voix différentes, un engagement commun. Merci également à @CombatASemitism pour sa participation. #DialogueInterreligieux #Démocratie #ContreLAntisémitisme — ELNET France (@ElnetFr) November 12, 2026