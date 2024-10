Favorit za visoku sudačku dužnost je sudac poznat po dopisivanju s Josipom Rimac i druženju s Kerumom

Na koncu, i samo Državno sudbeno vijeće nije dužno izabrati kandidate s najviše bodova, nego o njima odlučuje glasanjem - ključno je jedino to da izabrani suci na listi ne zaostaju više od 15 bodova u odnosu na vodećeg.

On je, naime, jedan od pet splitskih sudaca koji su usred pandemije koronavirusa, 23. siječnja 2021. godine, bili prisutni na zabavi u restoranu Pršut Željka Keruma te su u njemu besplatno jeli i pili.

'No o dojmu u javnosti i unutar sudačke struke vjerojatno će biti riječi na razgovoru pred DSV-om', dodaje jedan od sugovornika tportala.

Čović je državnoj tajnici između ostalog poslao glasovnu poruku i 11 fotografija - spomenuta presuda napisana je, inače, na 11 stranica - a ostatak njihova dopisivanja vrlo je ležeran. Ona mu, primjerice, šalje šest emotikona u obliku sunca te ga pita: 'Hoće li zasjati?' On joj odgovara: 'Ovdje se oblači.' Ona mu na to replicira 'bura', a on njoj 'jugo'.

Potom Rimac piše: 'Sad je i šefu AP važno' i 'Bura i oluja su moji suputnici', a sudac joj odgovara: 'Bitno je da imaš taft.'

Čović je pita kada dolazi u Zagreb, a ona odgovara sa 'sutra', 'u utorak naslovnica' i 'plava haljinica'.

'Usprkos proteku vremena, ali i s obzirom na to da se više ne sjećam (konkretne) pisane ili usmene korespondencije između mene i ondašnje državne tajnice Josipe Rimac, prilično sam uvjeren i siguran (s obzirom na način na koji sam postupao kao predsjednik suda, ali i obnašajući dužnost suca u predmetima koji su mi dodijeljeni u rad) da nije točna vaša tvrdnja, odnosno točnije konstrukcija koja bi proizlazila iz vaših upita da sam o (pozitivnom) ishodu konkretnog upravnog spora obavijestio na ikakav način, usmeno ili pisano, ondašnju državnu tajnicu Josipu Rimac ili da sam joj ranije ili prije njezine zakonite otpreme sa suda dostavio presudu u tom predmetu', rekao je Čović u travnju ove godine za Faktograf.

Bez sankcija

Nakon što su poruke ovog proljeća isplivale u javnost, predsjednica Upravnog suda u Splitu Nela Medin od Čovića je zatražila očitovanje, no sud je zaključio da protiv njega neće pokrenuti bilo kakav stegovni postupak, pa ni onaj za neuredno obnašanje sudačke dužnosti, jer su za to istekli rokovi. Pored toga, u Čovićevu ponašanju nisu pronašli ni elemente povrede Kodeksa sudačke etike.