Evo zašto u Primorsko-goranskoj županiji neće AstraZenecom cijepiti starije od 60 godina

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Vladimir Mićović u omentirao je situaciju s cijepljenjem i koronavirusom u svojoj županiji kao i cijepljenje preko reda. Rekao je da su u njegovoj obitelji cijepljeni on i kći kao zdravstveni djelatnici dok ostatak čeka da ih pozove obiteljski liječnik.

I dok Vlada poziva stanovništvo da se ne boji cijepiti niti jednom markom cjepiva, u Primorsko-goranskoj županiji prijedlog je da se AstraZenecom ipak još neko vrijeme ne cijepe stariji od 60 godina. Do sada je u Rijeci i okolici cijepljeno oko 4.200 ljudi, uglavnom zdravstenih radnika te korisnika domova za starije, i to Pfizerovim cjepivom.

'Ne mislimo drugačije, ne protivimo se smjernicama, no s obzirom na to da je jasno da su mnoge europske zemlje ograničile aplikaciju tog cjepiva u određenim kategorijama starijeg stanovništva, čeka se ta dodatna dokumentacija. Dali smo kao prijedlog obiteljskim liječnicima da se taj dio kontingenta cjepiva usmjeri na mlađe od 60 godina', objasnio je Mićović.

Mićović je istaknuo da vjeruje da će AstraZeneca brzo dostaviti ostatak dokumentacije čime će se riješiti dilema. Pojašnjava da ova odluka ne pokazuje nepoštovanje odluke Svjetske zdravstvene organizacije koja je objavila da je AstraZenecino cjepivo sigurno i za starije od 65 godina.

'Mi slijedimo smjernice, no ako netko ima dilemu, ako obiteljski liječnik ima poteškoća u komunikaciji s pacijentima, on to mora dokumentirati, a sad je za AstraZenecu problem da nema dostatnu dokumentaciju. Inače je sigurno, govori se o visokom stupnju zaštite što je vrlo bitno. No, treba komunicirati sve aspekte tog učinka kako bi javnost točno znala što se događa', rekao je Mićović.