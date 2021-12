Evo što je Marko Francišković rekao u svoju obranu: Ja sam pozivao na medijski vizualni i idejni rat, što je potpuno legitimno

Marko Francišković, pritvoren zbog poticanja na terorizam u nedavnim javnim istupima, tvrdio je istražiteljima da je on iznosio samo "propagandne ideje s vizualnim efektima", a branio se i da mu je cilj bio zainteresirati medije, piše u ponedjeljak Jutarnji list

Kada sam govorio da branitelji obuku svoje vojničke odore, rekao sam to jer smatram da je to vizualno upečatljivo i to je dio mojega marketinga. Kada sam spominjao oružje, o tome sam govorio jer sam u pričuvnom sastavu i naravno da bih branio državu kada bi bila napadnuta. Radi se o medijskoj propagandi. Ciljana publika su mi bili vjernici jer je Bog temelj svega. Pred zgradu HRT-a sam išao jer smo željeli dobiti medijski prostor kako bismo mogli iznositi svoje stavove."