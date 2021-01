Europskoj uniji prekipjelo, uložili milijarde u razvoj cjepiva koje kasni, farmaceutskim tvrtkama poručili: Držite se svoje riječi!

Europa je pozvala u utorak farmaceutske tvrtke da se drže dane riječi glede isporuke cjepiva protiv koronavirusa u jeku niza smanjenja isporuka i kašnjenja, dok se ruše nade u brzo suzbijanje pandemije Covida-19

AstraZeneca, koja je razvila svoje cjepivo sa Sveučilištem u Oxfordu, rekla je Europskoj uniji da ne može ispuniti dogovorene ciljeve isporuke do kraja ožujka. Pfizer je priopćio da će doći do privremenog usporavanja opskrbe od kraja siječnja do početka veljače.

'Europa je uložila milijarde kako bi pomogla razviti prva svjetska cjepiva protiv Covida-19 da bi stvorila istinsko globalno zajedničko dobro', rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na virtualnom sastanku Svjetskog gospodarskog foruma (WEF).

'A sada ih tvrtke moraju isporučiti. One moraju poštovati svoje obveze.'

Zemlje članice EU-a mogle bi izvesti AstraZenecu pred sud zbog kršenja ugovora o opskrbi ako ne bude poštovala plan isporuke, rekao je šef latvijske diplomacije Edgars Rinkevics.

'Ta se mogućnost treba razmotriti i koordinirati među članicama EU-a', rekao je ministar Reutersu preko svog glasnogovornika.