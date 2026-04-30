Sud u Strasbourgu odlučio: Ustavni sud pristran oko Mlinarevića

U dvije odvojene presude sud u Strasbourgu je odlučio da je Sanaderov zahtjev neosnovan , dok je u Mlinarevićevu slučaju utvrdio da mu je Hrvatska povrijedila pravo na pošteno suđenje.

Europski sud za ljudska prava (ESLJP) presudio je da je hrvatski Ustavni sud bio nepristran kada je odlučivao o ustavnoj tužni bivšeg premijera i predsjednika HDZ-a Ive Sanadera , ali ne i njegova suokrivljenika u aferi Planinska Mladena Mlinarevića.

U oba slučaja riječ je o korupcijskom suđenju u slučaju Planinska, u kojem je Sanader pravomoćno osuđen na šest godina, a Mlineravić na godinu dana što je zamijenio radom za opće dobro.

Nekadašnji vlasnik mesne industrije i HDZ-ov zastupnik Stjepan Fiolić u tom je slučaju priznao da je bivšem premijeru donio deset milijuna kuna i milijun eura "provizije" nakon što je država otkupila zgradu Fiolićeve tvrtke po uvećenoj cijeni koju je odredio Mlinarevićev Inžinjerski biro.

Sanaderu i Mlinareviću u postupcima u Strasbourgu bila je sporna uloga ustavnog suca Rajka Mlinarića koji je ranije bio odvjetnik.

U Sanaderovu slučaju predmet spora odnosio se na pitanje pristranosti Ustavnog suda prilikom odlučivanja o njegovoj ustavnoj tužbi jer je u ustavnosudskom postupku sudjelovao sudac Mlinarić koji je aferi Fimi Media bio branitelj jednog od Sanaderovih suoptuženika.

ESLJP je detaljno ispitao prigovore podnositelja i argumente tužene države te utvrdio da dva kaznena postupka koja su se vodila protiv Sanadera - Planinska i Fimi Media, iako su se oba odnosila na korupciju, nisu bila na drugi način povezana, izvijestio je ured hrvatske predstavnice pred sudom u Strasbourgu.

Mlinarević će dobiti i 2000 eura za troškove postupka

Također, Europski sud je smatrao da odluke domaćih sudova u predmetu Fimi Media nisu sadržavale utvrđenja koja bi mogla prejudicirati pitanje krivnje podnositelja zahtjeva u kasnijem postupku u predmetu Planinska.

Europski sud posebnu je važnost dao argumentu zastupnice RH da je od Mlinarićeva imenovanja na Ustavni sud, a time i prestanka njegova angažmana kao branitelja u predmetu Fimi Media, proteklo više od četiri godine.

Također sud nije smatrao da je Mlinarić u svojem postupanju kao branitelj Sanaderova suokrivljenika u slučaju Fimi Media iskazao osobnu pristranost prema Sanaderu u kasnijem i nepovezanom predmetu Planinska.

No, u Mlinarićevu slučaju ESLJP je utvrdio povredu prava na pošteno suđenje navodeći da se Mlinarić morao izuzeti iz odlučivanja o ustavnoj tužbi jer je jednu od optuženih tvrtki u slučaju Planinska zastupalo odvjetničko društvo koje je preuzelo Mlinarićev odvjetnički ured nakon što je on postao ustavni sudac 2016. Također Mlinarićev sin bio je zaposlen kao vježbenik u tom odvjetničkom društvu.

ESLJP je zaključio da je Mlinarić bio svjestan činjenice da je njegov sin zaposlen u odvjetničkom društvu koje je preuzelo zastupanje jednog od suokrivljenika u predmetu Planinska. Međutim, on o tim okolnostima nije obavijestio predsjednika Ustavnog suda sukladno propisima niti se pokušao izuzeti od odlučivanja.

Iako Mlinareviću nije dosuđena naknada uz objašnjenje da je „utvrđenje povrede Konvencije samo po sebi predstavlja dovoljnu pravičnu naknadu”, dobit će 2000 eura za troškove postupka.