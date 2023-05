Europska komisija: EU će Ukrajini donirati milijun komada streljiva u 12 mjeseci

Francuz je naglasio kako je to potrebno kako bi se Ukrajina nastavila opskrbljivati streljivom, ali i kako bi se obnovile zalihe država članica.

„Uvjeren sam da za 12 mjeseci uz adekvatnu podršku uistinu možemo osigurati proizvodnju milijun komada streljiva godišnje”, rekao je povjerenik, dodavši kako su šefovi država EU-a preuzeli obvezu da će toliku količinu streljiva u idućoj godini dati Ukrajini.

On je kazao kako trenutni kapaciteti nisu u skladu s potrebama koje postoje, no da postoji stvarna volja da se oni osnažuju.

Europska komisija osigurat će 500 milijuna eura iz proračuna prema tom cilju te očekuje da će uz javna partnerstva to generirati ukupno milijardu eura pomoći.

Breton je upozorio da se rat vodi i kroz kapacitete za proizvodnju te da Europa tu mora pokazati „vjerodostojnost”.

Predloženi akt Komisije o pomoći industriji nosi zanimljiv akronim ASAP (Act in Support of Ammunition Production) koji se često koristi u engleskom jeziku u značenju "što je prije moguće" (as soon as possible).

Breton je u ponedjeljak zastupnike Europskog parlamenta zatražio da ga podrže na glasanju u utorak.