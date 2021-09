Europarlamentarci oštro kritizirali trgovinske politike i sporazume EU-a

Na raspravi o transformaciji globalnih prehrambenih u sklopu ovotjedne plenarne sjednice "zeleni" i lijevi europarlamentarci "zelenih" kritizirali su aktualne trgovinske politike i sporazume EU-a i prozvali Ursulu von der Leyen jer u svom govoru “nije spomenula poljoprivredu”

Francuski europarlamentarac Benoît Biteau iz kluba Zelenih rekao je da “treba revidirati multilateralne sporazume WTO-a koji su štetni i spriječiti sporazume Mercosura koji su katastrofalni”.

Zastupnici su istaknuli da se EU mora pozabaviti i problemom manjka financijskih sredstava za postizanje održivosti, a kritizirali su i poljoprivredne politike EU-a.

Biteau je također prozvao predsjednicu Europske komisije, Ursulu von der Leyen, jer se, kako je naveo, u svom govoru o stanju u Uniji nije uopće dotaknula pitanja (održive) poljoprivrede.

“Jutros tijekom izlaganja o stanju u Uniji, gospođa von der Leyen niti jednom nije spomenula poljoprivredu, ribare, poljoprivrednike, hranu… Očito to nisu njezini prioriteti”, rekao je.

To je istaknula i rumunjska zastupnica Carmen Avram (S&D).

“U govoru o stanju Unije (…) uopće nisu spomenuti poljoprivrednici. Kako ostvariti ciljeve održivog razvoja, kako ostvariti mjere koje su potrebne da bi naši poljoprivrednici proizvodili hranu na održiv način?”, rekla je Avram.

Jedan od ciljeva održivosti EU-a je iskorjenjivanje gladi u svijetu do 2030., no pandemija je, poručili su europarlamentarci, znatno usporila ostvarenje tog cilj, pogoršala nejednakosti i ukazala na krhkost prehrambenih sustava.

“Daleko smo od toga da postignemo svijet bez gladi do 2030., pandemija je to dodatno pogoršala. Jedna od deset osoba na svijetu trenutno je neishranjena, u Africi je to svaka peta osoba. 22 posto djece u dobi ispod pet godina pati od kronične neishranjenosti, to je 150 milijuna djece”, rekao je izvjestitelj Odbora za razvoj Tomas Tobé.

Zastupnici su istaknuli važnost inovacija, biotehnologije i upotrebe umjetne inteligencije u poljoprivredi, a s time se složio i Komisijin povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit.

“Ove godine naš program za poljoprivredu poticat će razvoj programa inovacija u Africi, Aziji i Južnoj Americi”, istaknuo je povjerenik.

“Imamo i sredstva i tehnologiju kako bismo iskorijenili glad”, poručio je.

Francuski zastupnik iz kluba Identitet i demokracija Gilles Lebreton poručio je da "EU treba diversificirati prehrambeni sustav koji se treba temeljiti na lokalnoj poljoprivredi".

“Naši zamrznuti pilići uništavaju peradarstvo u Gani, narušavamo proizvodnju i u Senegalu”, istaknuo je.

Hrvatski europarlamentarac Tomislav Sokol (HDZ/EPP) istaknuo je problem prehrambenog sustava unutar same EU.

“Europska unija najveći je svjetski uvoznik i izvoznik hrane, ipak, zastrašujuće je da si čak 33 milijuna ljudi u EU-u ne može priuštiti kvalitetan obrok svaki drugi dan. To je naročito zabrinjavajuće kada znamo da se čak 20 posto proizvedene hrane rasipa”, rekao je Sokol.

Zastupnici u Europskom parlamentu na raspravi su kritizirali i UN-ov summit o prehrambenim sustavima koji se održava 23. rujna u New Yorku i koji bi se trebao baviti pitanjima o tome kako globalne prehrambene sustave učiniti zdravijim, održivijim i pravednijim.

Francuska zastupnica iz kluba Zelenih, Caroline Roose, rekla je da je posebno brine to što summit ne uključuje male poljoprivrednike.

“Civilno društvo i mali proizvođači potpuno su isključeni iz ove priče koja je u rukama agro-biznisa… Nije prihvatljivo da se iz takvog događaja isključe oni koji proizvode 70 posto hrane koja se troši u svijetu. Ne možemo sve prepustiti velikim industrijskim divovima, oni nam nude samo lažna obećanja”, rekla je Roose.

UN-ov summit kritizirao je i francuski zastupnik iz kluba S&D, Eric Andrieu.

“Na njega (UN-ov summit) ukazuju nevladine udruge kao na strategiju utjecaja multinacionalnih kompanija iz poljoprivrednog i petrokemijskog sektora… Ne možemo prihvatiti takav pokušaj da se stavi šapa na globalni prehrambeni sustav i to od strane nekolicine milijardera”, rekao je Andrieu.