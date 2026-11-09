EU preporučuje zalihe za 72 sata, Kalinić upozorava: Hrvatska nije spremna

Europske smjernice za krizne situacije preporučuju kućanstvima da se pripreme za prva 72 sata bez pomoći, no stručnjak za upravljanje krizama Pavle Kalinić upozorava da Hrvatska nije spremna za dulje poremećaje te da građani ne znaju ni što bi trebali imati u kućnim zalihama

Drugi put u godinu i pol EU je prije nekoliko dana objavio preporuke za pripremu kućanstava, što bi im trebalo pomoći da prežive prva 72 sata u slučaju krize. 'Nije pitanje hoće li rata biti nego kada će biti' Prvi put preporuke su objavljene u proljeće 2025. godine jer je očito da se Europa suočava sa sve češćim i složenijim krizama. Sve učestaliji hibridni napadi na različite institucije diljem EU-a – od lažnih dojava o bombama u školama i šoping centrima do nedavnih udara na zračni promet i povećavanja temperature u hladnjacima s hranom u trgovačkim lancima, kao i ubrzano naoružavanje europskih zemalja – upućuju na to da se Europa priprema za rat.

Iako obavještajne službe još istražuju tko stoji iza tih napada, sve glasnije – što službeno, što neslužbeno – može se čuti da je glavni osumnjičenik Rusija. 'Nije pitanje hoće li doći do većeg sukoba nego kada će doći do njega', smatra Pavle Kalinić, bivši pročelnik ugaslog zagrebačkog Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama i predavač na Visokom poslovnom učilištu u Zagrebu. Smjernice za izvanredne situacije prije nekoliko dana prezentirala je Hadja Lahbib, europska povjerenica za pripravnost i upravljanje krizama. One nisu pravno obvezujuće za države članice, no Vlada RH nije ih predstavila niti je najavila planira li ih provoditi, premda je Hrvatska članica EU-a, a time i potencijalna meta. 'Naravno da bi to trebalo predstaviti i komunicirati o tome. Očito je da se situacija u Europi zahuktava i da smo blizu eskalacije sukoba. Smjernice nisu slučajno objavljene i svaki bi građanin trebao imati komplet za preživljavanje u prva 72 sata, odnosno hranu, vodu i nužne lijekove. No pitanje je što nakon 72 sata jer Hrvatska nije dobro pripremljena. Takvu smo situaciju već doživjeli tijekom pandemije koronavirusa i nakon potresa', kritičan je Kalinić. 'Ako je zabrinuta Britanija, onda bi morala biti i Hrvatska' Britanska vlada u međuvremenu je pozvala kućanstva da naprave zalihe vode i hrane zbog mogućih poremećaja koje bi mogle izazvati neprijateljske države.