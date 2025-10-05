EU ljut zbog lokalnih izbora u Gruziji: 'Nakon mjeseci pritisaka nisu mogli biti pošteni'

Glasanje se održalo u subotu "uslijed perioda sveobuhvatnog obrušavanja na neistomišljenike", prema zajedničkom priopćenju šefice vanjske politike Europske unije Kaje Kallas i povjerenice za proširenje Marte Kos.

"Mjeseci racija na nezavisne medije, izglasavanje zakona koji ciljaju civilno društvo, zatvaranje neistomišljenika i aktivista ili amandmani na izborni zakon koji favorizira vladajuću stranku, drastično su smanjili mogućnost kompetitivnih izbora."

Veliki dio opozicije bojkotirao je ove izbore, a izlaznost je bila relativno niska.

Uslijed izgleda za nove masovne prosvjede protiv vlade, Kallas i Kos pozvale su na suzdržanost. Pozvale su gruzijske vlasti da poštuju prava građana na slobodu okupljanja i izražavanja.

U glavnom gradu Tbilisiju, deseci tisuća ljudi izišli su na ulice u subotu odmah nakon glasanja kako bi prosvjedovali protiv autoritarnog zaokreta vladajuće stranke Gruzijski san.

Prema ministarstvu zdravstva, 21 policajac i šest prosvjednika ozlijeđeno je u izgredima. Sigurnosne snage uhitile su nekoliko prosvjednih organizatora. Premijer Irakli Kobahidze opisao je nemire kao pokušaj puča.

U nedjelju, nekoliko stotina prosvjednika okupilo se ispred zgrade parlamenta u Tbilisiju, prema medijskim izvješćima. Do večeri nisu prijavljeni incidenti. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je prosvjednike protiv "nastavka akcija" od prethodne noći te je zaprijetilo žestokim odgovorom.

Gruzija se nalazi u političkoj krizi od osporavanih parlamentarnih izbore otprije godinu dana.

Stranka Gruzijski san proglasila se pobjednikom izbora, što je potaknulo prozapadne oporbene stranke na bojkot parlamenta. Kada je Kobahidze kasnije obustavio ustavom zajamčeni cilj integracije Gruzije u EU, to je potaknulo višetjedne masovne prosvjede u Tbilisiju i drugim gradovima.