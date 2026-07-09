nije za nošenje

Erdogan i dalje top tema: Poznato koliko košta revolver kojeg su lideri dobili na dar

M. Šu.

09.07.2026 u 20:36

Revolver Sarsilmaz SR 38 kojeg su NATO čelnici dobili na poklon
Revolver Sarsilmaz SR 38 kojeg su NATO čelnici dobili na poklon Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sarsilmaz
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Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan iznenadio je sudionike summita NATO-a u Ankari neobičnim poklonom. Svakom državniku uručio je personalizirani revolver Gumusay s ugraviranim imenom, pravim mecima i priborom za održavanje, smješten u luksuznu drvenu kutiju s turskom zastavom i logotipom NATO-a.

Revolver je bio smješten u ukrasnu kutiju s pločicom na kojoj piše: "Prvi revolver proizveden u našoj zemlji", uz tursku zastavu i znak NATO-a.

Riječ je o modelu Gumusay, čija je tržišna vrijednost oko 1000 eura.

Sudski vještak za oružje Radomir Stojadinović pojasnio je za RTL da nije riječ o oružju namijenjenom svakodnevnom nošenju.

'Ovaj revolver kopija je Smith & Wessona. Ima bubanj sa šest metaka, cijev dugu šest inča i težak je oko 1300 grama. To nije oružje za nositi, nego za darove', rekao je Stojadinović.

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Uz revolver su čelnici dobili i streljivo, pribor za čišćenje te dokument kojim je turska strana omogućila izvoz oružja iz zemlje.

Poklon je izazvao različite reakcije među državnicima jer pojedine zemlje imaju vrlo stroge propise o unosu vatrenog oružja, pa su neki čelnici revolvere ostavili u Turskoj ili ih odlučili predati muzejima i policiji.

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