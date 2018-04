'Epilog je daleko, a Todorić pokazuje da još uvijek živi pod svojim staklenim zvonom'

'Ne shvaća svoju odgovornost u cijeloj priči, još uvijek živi pod staklenim zvonom', komentirao je novinar Ivan Pandžić u emisiji Otvoreno HTV-a govoreći o odluci britanskog suda o izručenju Ivice Todorića Hrvatskoj. Odvjetnik i bivši predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Vladimir Gredelj rekao je kako utemeljitelj Agrokora obranu gradi na svaljivanju krivnje na politiku, a Davor Derenčinović s Pravnog fakulteta u Zagrebu upozorio je da je epilog daleko te da će proces biti obiman i dugotrajan

Vladimir Gredelj ocijenio je da je sve proizašlo iz političkih odluka.

'Ivicu Todorića izmislila je politika. Nije on pao s Marsa, nije mogao postati to što je postao bez političke podrške', rekao je Gredelj i dodao da je upravo prebacivanje odgovornosti na politiku način Todorićeve obrane.

'Ali to da se radi o političkom progonu nema smisla. Da ga je gospoda htjela ozbiljno politički progoniti, on sigurno ne bi stigao do Londona. Odgovorno tvrdim da mu je omogućeno da stigne do tamo', rekao je Gredelj. Todorić mu se, iz površnog poznanstva, učinio kao gospodin.