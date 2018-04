Ovo je pravna municija koja je preostala Todorićevoj obrani. A jamčevina? Uskočit će prijatelji

Iako je sutkinja britanskog suda, Westminster Magistrates Court, u Londonu zaključila kako Ivica Todorić treba biti izručen Hrvatskoj, pred nekadašnjim vlasnikom Agrokora i njegovim odvjetnicima još je preostalo pravne municije – imaju dvije sudske instance na kojima mogu uložiti žalbu na odluku o izručenju, pojasnio je za tportal profesor kaznenog prava Davor Derenčinović. Odvjetnik Goran Mikuličić objasnio nam je pak što Todorića čeka u slučaju da bude izručen

'S obzirom na ono što se događalo na ekstradicijskom ročištu prošli tjedan, meni odluka o izručenju nije neočekivana i sve je upućivalo na to da nema zapreka za izručenje . To se vidjelo iz činjenice da je ranije završilo ročište . Tako da je odluka tada donesena, a danas objavljena', kazao je Derenčinović.

Pojasnio je i u koje sudske instance obrana Ivice Todorića može polagati nade. Prema britanskom zakonu o ekstradiciji iz 2003. godine, postoji propisani rok od sedam dana tijekom kojeg oni moraju zatražiti dopuštenje od Visokog suda (high court) da podnesu žalbu. To nije rok za žalbu, već rok za zahtjev za dopuštenjem za podnošenje žalbe. Dakle prvo moraju dobiti dopuštenje da uopće podnesu žalbu. To je prva stepenica, druga je sama odluka o žalbi, a treća je Vrhovni sud (supreme court).

'Naime, pred taj sud postupak može doći samo u slučaju da se radi o pravnom pitanju od općeg interesa, a to se odnosi na vrlo mali broj slučajeva. Slučaj Juliana Assangea dospio je na taj sud. Kod Todorića ne znam hoće li to proći jer su usko definirani kriteriji slučajeva koji mogu doći na Vrhovni sud', pojašnjava Derenčinović.

Na pitanje koliko bi taj žalbeni proces mogao trajati, kaže kako je to teško reći. 'Oni imaju propise, no probili su sve rokove prema okvirnoj odluci, a pretpostavljam da se striktno drže rokova samo u onim situacijama kada se okrivljenik nalazi u pritvoru. Oni imaju odredbu u svojem pravilniku da moraju dovršiti cjelokupni postupak, uključujući žalbeni, u roku od 40 dana ako je osoba uhićena. Sada, s obzirom na to da gospodin Todorić nije uhićen, nikakvi posebni rokovi u tom smislu ne postoje', dodaje.

Vjeruje kako će Todorić u Londonu izbjeći pritvor jer se uredno pridržavao ranije određenih sudskih mjera, što se u konačnici i dogodilo. Doduše pojačane su mu mjere opreza.

Da je riječ o gotovo nemogućem scenariju, slaže se i odvjetnik Goran Mikuličić. 'Da bude u pritvoru dok traje žalbeni proces? To mi se čini besmisleno, komparirajući dosadašnju praksu. On je imao obvezu javljati se na sud, tako da nema potrebe za strožim mjerama', dodao je.

Na pitanje o pritvoru u Hrvatskoj ako dođe do izručenja, Mikuličić kaže kako ga mogu pritvoriti zbog bijega s obzirom na to da je već pokazao da ne želi biti ovdje. Ta se opasnost može zamijeniti jamčevinom. Odvjetnici Ivice Todorića tvrde da nema novca, a Mikuličić vjeruje kako bi se nešto 'sigurno namaknulo'. 'Nije ni Bandić imao novca. Uvijek uskoče prijatelji', zaključuje.