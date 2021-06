Energetska pića sadrže do 18 kockica šećera, zabranjeno ih je prodavati djeci u Litvi, Latviji i Švedskoj. U Hrvatskoj se mogu kupiti u školi

Cijela Hrvatska već dva dana priča dječaku koji je umro nakon što je popio veću količinu energetskog pića. Išao je u kino, nakon toga se utrkivao s prijateljima i srušio se, pokazalo se, imao je urođenu srčanu manu. I to nije prvi put da je netko tako umro

Zna se i da djeca to ne bi trebala piti, to čak piše i na etiketi, ali nije jasno zašto ih onda nije zabranjeno prodavati djeci, kao što je slučaj u Litvi, Latviji i Švedskoj.

"To je gas do daske automobilskim jezikom gdje ne znate kako će se taj automobil dalje ponašati. Ako uz to imate i nešto što vas predisponira i povećava rizik i u normalnom životu, tada nažalost, može doći do tragične kombinacije", kaže pedijatrijski kardiolog Hrvoje Kniewald.

Jer jedno energetsko piće jednako je jednoj šalici kave i ovisno o proizvođaču sadrži i do 18 kockica šećera.Tu su i ostali sastojci poput taurina i L-karnitina koji tijelu daju lažni osjećaj - da nije umorno.

"Ustvari, kofein blokira naše neurone koji nam kažu da smo umorni, pa onda kad nam je tijelo umorno - naš mozak nam ne kaže da smo umorni. Tako da je to lažna energija ustvari", kaže epidemiolog Branko Kolarić.

Kupili smo tri energetska pića, a na svima uz sastojke, piše ista stvar: Visoki sadržaj kofeina. Ne preporučuje se djeci, trudnicama i dojiljama.