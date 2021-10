ECDC upozorio na iznadprosječnu cirkulaciju gripe u Hrvatskoj, liječnici u nedoumici oko testiranja: Doznajemo koliko je potvrđenih slučajeva

Gripa je lani zaobišla Hrvatsku - barem ako je suditi po nula službeno registriranih slučajeva. Ove godine međutim ta bolest vraća se na velika vrata: Na pragu sezone respiratornih bolesti Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) bilježi 147 laboratorijski potvrđenih slučajeva gripe, doznaje tportal

'Strmoglav porast infekcija gripe tijekom pandemije covida-19 mogao bi imati ozbiljne posljedice za starije osobe i one sa slabim imunološkim sustavom te bi mogao dodatno opteretiti zdravstvene sustave. Stoga je važno poduzeti potrebne mjere opreza i zaštititi one koji su najugroženiji', poručio je Penttinen.

Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM), ističe da se liječnici drže svojih protokola iako bi ove sezone situacija mogla biti 'iznimno teška'. Do pandemije covida, gripa se u pravilu dijagnosticirala iskustveno, bez PCR testova, no to će sada biti veliki izazov s obzirom na veoma slične simptome, primarno visoku temperaturu i bolove u mišićima. Razlika je u suhom kašlju, koji u gripi nije dominantan, te gubitku osjeta i mirisa, karakterističnom samo za covid. No nemaju ni svi oboljeli od covida te simptome.

'Klinički pristup liječenju je isti za obje bolesti – mirovanje kod kuće, skidanje temperature, puno tekućine. Najveći je problem diferenciranje bolesti. Nepoznato nam je kako ćemo postupati, nemamo nikakve stručne smjernice za primarnu zdravstvenu zaštitu, velika je nelagoda među nama. Možda će se paralelno raditi PCR testiranje na gripu i na covid, a to će onda i koštati..', kaže dr. Ban Toskić, dodajući da će se liječnici držati smjernica za covid, a za dalje će se tek vidjeti.

'Prava epidemija gripe još nije počela'

Epidemiologinja Tatjana Nemeth Blažić iz HZJZ-a podsjeća da je gripa ove godine izuzetno rano registrirana u Hrvatskoj, još krajem kolovoza.