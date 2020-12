Dvojici napadača na policajce u Kozari putevima određen pritvor

Zagrebačka policija u petak je dovršila kriminalističko istraživanje nad trojicom muškarca, državljanima Hrvatske, BIH i Srbije. zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi, nakon što su napali i lakše ozlijedili dvojicu policajaca u Kozari putevima

Nakon što su mu rekli da mora poći s njima u službene policijske prostorije, on je i pristao nakon kraćeg negodovanja. No, ostala dvojica su odmah zatim s leđa prišli policajcima te ih fizički napali kako bi ih spriječili u obavljanju službene radnje. U napadu je sudjelovao i 21-godišnji državljanin Srbije zajedno s još nekoliko zasad nepoznatih muškaraca koji su dotrčali do njih.



"Tijekom fizičkog napada, policijske su službenike udarcima i nasrtajima srušili na tlo te nastavili s napadom da bi jedan od napadnutih policijskih službenika, kako bi od sebe i kolege odbio izravan napad, na siguran način ispalio u zrak hitce iz službenog pištolja, a što je rezultiralo prekidom napada i bijegom počinitelja", navodi se u priopćenju PUZ-a.

Ozlijeđenim policajcima pružena je liječnička pomoć u KBC-u Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja hrvatski državljanin i državljanin BIH predani su pritvorskom nadzorniku, uz kaznenu prijavu Općinskome državnom odvjetništvu u Zagrebu, a nad muškarcem koji je početno legitimiran nastavlja se kriminalističko istraživanje.