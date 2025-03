Stigla nova anketa: HDZ i dalje najpopularniji, SDP odmah iza. Došlo je i do promjene trenda

Promjena trenda na vrhu

Najpopularnija stranka u Hrvatskoj i dalje je HDZ: u ožujku ih je podržavalo gotovo 27 posto ispitanih, što je rast za otprilike pola postotnog poena u odnosu na prošli mjesec. Na drugom mjestu je i dalje SDP, podržava ih točno 25 posto ispitanih i to je neznatan pad u odnosu na prošli mjesec – neznatan, ali ipak pad, stoji u Crobarometru kojeg je predstavila Nova TV.

No ono što je zanimljivije od ovih podataka jest promjena trenda: već 6 mjeseci HDZ-u rejting iz mjeseca u mjesec pada, a SDP-u stidljivo raste. No taj trend se zaustavio, i do promjene na čelnoj poziciji nije došlo. Je li riječ o nekoj kratkoj pauzi ili potpunom preokretu trenda vidjet ćemo već u travnju.