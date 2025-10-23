Dva ruska vojna aviona ušla u zračni prostor Litve

Dva zrakoplova, lovac Su-30 i tanker za gorivo Il-78, vjerojatno su bili na trenažnoj misiji punjenja gorivom kada su preletjeli 700 metara u Litvu iz Kalinjingradske regije, priopćila je vojska.

"Ovaj incident još jednom pokazuje da se Rusija ponaša kao teroristička država, zanemarujući međunarodno pravo i sigurnost susjednih zemalja", objavila je litavska premijerka Inga Ruginiene na Facebooku.

"Litva je sigurna. Zajedno s našim saveznicima branit ćemo svaki centimetar naše zemlje", dodala je.

Španjolski zrakoplovi Eurofighter Typhoon iz sastava NATO-ove Baltičke zračne policije podignuti su kao odgovor i patroliraju područjem, izvijestila je vojska.