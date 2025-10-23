kratki ulet

Dva ruska vojna aviona ušla u zračni prostor Litve

V. B./Hina

23.10.2025 u 20:44

Su-30
Su-30 Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Alex Beltyukov
Dva ruska vojna zrakoplova ušla su u četvrtak u zračni prostor Litve, članice NATO saveza, na otprilike 18 sekundi, priopćila je litavska vojska

Dva zrakoplova, lovac Su-30 i tanker za gorivo Il-78, vjerojatno su bili na trenažnoj misiji punjenja gorivom kada su preletjeli 700 metara u Litvu iz Kalinjingradske regije, priopćila je vojska.

"Ovaj incident još jednom pokazuje da se Rusija ponaša kao teroristička država, zanemarujući međunarodno pravo i sigurnost susjednih zemalja", objavila je litavska premijerka Inga Ruginiene na Facebooku.

"Litva je sigurna. Zajedno s našim saveznicima branit ćemo svaki centimetar naše zemlje", dodala je.

Španjolski zrakoplovi Eurofighter Typhoon iz sastava NATO-ove Baltičke zračne policije podignuti su kao odgovor i patroliraju područjem, izvijestila je vojska.

Tri ruska vojna zrakoplova prekršila su zračni prostor Estonije na 12 minuta 19. rujna, kada je NATO podigao lovce i ispratio ih. Rusija je zanijekala da su njezini zrakoplovi ušli u Estoniju, rekavši da Talin nema dokaza koji bi potkrijepili tu tvrdnju i da nastoji pojačati napetosti između Istoka i Zapada.

Devet dana ranije, više od 20 ruskih dronova ušlo je u poljski zračni prostor. NATO-ovi zrakoplovi oborili su neke od njih, što je prvi put da je članica saveza pucala na ruske ciljeve od početka rata u Ukrajini.

Američki general koji je bio vrhovni zapovjednik NATO-a rekao je ranije ovog tjedna da se čini da je Rusija odvraćena čvrstim odgovorom na upade u poljski i estonski zračni prostor, ali se očekuje da će Moskva nastaviti testirati granice.

