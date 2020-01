Dunja Mazzocco Drvar otkriva čemu se može zahvaliti čišći zrak u većem dijelu Hrvatske

Zbog loše i vrlo loše kvalitete zraka Zagrepčanima je sredinom tjedna preporučeno da izbjegavaju dulji boravak na otvorenom. Zahvaljujući manjoj količini snijega koji je noćas pao, kvaliteta zraka se poboljšala. U Zagrebu u zraku više nema toliko lebdećih čestica; a nešto veća koncentracija još se očitava samo u Novom Zagrebu, izvještava RTL

No, u Pulu je jučer stigao zagađeni zrak iz Italije, a situacija se danas stabilizirala. Na drugom kraju Hrvatske, Osijek je još na granici umjerene i prihvatljive kvalitete zraka.

'Noćas je palo nešto oborina, doduše ne baš puno, negdje između jedne i tri litre po četvornom metru, no sasvim dovoljno da se zrak ipak ispere, plus još malo vjetra koji je zapuhao u unutrašnjosti i bura na Jadranu, sve je to uspjelo očistiti zrak u većem dijelu Hrvatske. Na istoku tome još nije tako, međutim tamo još danas ima nešto oborina. Riječ je maloj količini, no vjerujem da će to očistiti ovu ustajalu atmosferu', kazala je meteorologinja RTL-a Dunja Mazzocco Drvar.