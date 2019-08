Dunja Mazzocco Drvar: 'Čujem da nekima smeta što sam prognozirala 'mliječne oblake', odsad samo...'

Meteorologinja RTL-a Dunja Mazzocco Drvar koristi društvene mreže kako bi osim same prognoze sa svojom sljedbom podijelila i ponešto crtica iz osobnog i privatnog života, a u posljednjoj objavi odlučila je odgovoriti, kako ih je sama nazvala, meteopuritancima

Inače, što se prognoze tiče, pred nama je sparan i vruć vikend, a početak tjedna donosi promjenu jer stiže osjetno osvježenje.

Danas će u većem dijelu zemlje djelomice biti sunčano. Uz prolazno više oblaka u Gorskom kotaru i Lici te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije bit će lokalnih pljuskova i grmljavine, no poneki pljusak moguć je i drugdje. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji poslijepodne sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 °C.

Za vikend u većini predjela unutrašnjosti pretežno sunčano te i dalje vruće i sparno. Na zapadu u ponedjeljak jače naoblačenje, a poslijepodne i navečer očekuju se izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz mjestimice vrlo jak vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 °C, a krajem ponedjeljka na zapadu osjetno osvježenje.