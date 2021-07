Dubrovačkom gradonačelniku stiže na stotine prijetnji smrću zbog izjave da antivakseri cijepljene smatraju budalama: 'Zbog čega ne slušamo liječnike?'

Zbog izjave kako antivakseri cijepljene smatraju budalama, dubrovački gradonačelnik Mato Franković primio je na stotine prijetnji, čak i smrću.

'Na stotine je bilo takvih. Jučer sam pričao na desetke, ali danas je to uslijedilo na stotine prijetnji. Ali zanimljivo je da ni jedna nije bila iz Dubrovnika . Većinom su prijetnje osoba koje dolaze iz područja Hrvatske ili čak od naših bivših građana koji sada žive u inozemstvu. Valjda oni znaju što je bolje za nas. Žao mi je da ti ljudi, koji smatraju da upravo necijepljenjem trebaju jedino i isključivo štititi sami sebe, ja im kažem upravo suprotno, cijepljenjem pokazujemo visoku dozu moralnosti i sigurnosti o drugima. I ovdje je priča o tome.', rekao je za RTL Danas dubrovački gradonačelnik Mato Franković .

'Socijalna distanca, manji broj okupljanja i cijepljenje. Čuli smo Hrvatsku liječničku komoru koja je jasno rekla: jedini način borbe protiv koronavirusa je cijepljenje. Zbog čega ne slušamo liječnike? Nema niti jedan razlog da to ne radimo. Cijepljenjem ćemo osigurati urednu sezonu, ali puno toga je i na ugostiteljima i na onima koji organiziraju okupljanja. Ako oni budu poštivali mjere Stožera, nitko od nas problem neće imati.', objašnjava Franković koji je pozvao građane na priziv svijesti.

'Neki naši sugrađani ne mogu primiti cjepivo zato što imaju zdravstveni problem. Dok drugi mogu primiti cjepivo i time zaštiti one koji cjepivo ne mogu primiti. Kud veće plemenitosti u čovjeku od te, cijepimo se kako bi sami zaštitili ne samo sebe nego i naše ostale sugrađane', poručio.

Kaže kako je do sada više od 25.000 Dubrovčana primilo prvu dozu cjepiva te da u narednim tjednima očekuje da će se nastaviti jednakim intenzitetom, ali ni da 47 posto procijepljenih nije malo, ali nije ni dovoljno da bi zadržali imunitet malog broja zaraženih.

'Ključno je da se što veći broj naših sugrađana cijepi u nadolazećim tjednima. Vjerujem da će to biti tako i da ćemo time zaštititi prvenstveno sve one koji cjepivo ne mogu primiti iz raznih zdravstvenih razloga.', kaže Franković napominjući kako su brojne zemlje zainteresirane za direktnu liniju s Dubrovnik te da to ohrabruje, ali je zdravstvena sigurnost prioritet broj 1.