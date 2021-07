[FOTO] Prvim letom Delta Airwaysa u Dubrovnik stiglo 225 putnika iz New Yorka: 'To su komotni avioni, dobili smo puno pohvala od američkih kolega'

Prvi avion američke kompanije Delta Air Lines iz New Yorka sletio je u Zračnu luku Dubrovnik s 225 putnika. Dubrovnik sada ima dvije linije iz New Yorka osam puta tjedno s kojima može stići oko 1600 putnika

'Konfiguracija zrakoplova nije tako uska da se ljudi gužvaju k'o sardine, nego je ipak komotnije s obzirom da je osam sati let iz New Yorka ili devet sati iz Dubrovnika do New Yorka. Bitno je da putnici imaju komfor dok lete. Ne znači da će Amerikanci dolaziti samo letovima 'Delte' i 'Uniteda', mi smo i do sada imali veliki broj Amerikanaca, bili su među najbrojnijim gostima koji su dolazili u Dubrovnik, a dolazili su preko velikih zračnih luka kao što su Frankfurt, Beč, Rim, Pariz, London tako da mi je teško reći koliko će Amerikanaca biti u Dubrovniku. S ovih osam letova tjedno, oko 1600 Amerikanaca može doći, a pitanje je koliko će ih još doći drugim putevima', kazao je Luetić.

Dubrovačka Zračna luka trenutno je povezana s oko 40 odredišta, a nadaju se kako će od početka kolovoza biti 50 i više.

'Što se tiče zrakoplovnih kompanija, riječ je o 40-ak kompanija koje slijeću u Zračnu luku. Tu ne smijemo isključiti poslovno zrakoplovstvo. Tu smo definitivno prvi u zemlji, ali i na cijelom Jadranu, ne samo na hrvatskom dijelu', istaknuo je.

Uz pomoć projekta Europske unije u dubravačkoj zračnoj luci izgradili su velik broj parkirnih mjesta pa imaju mogućnost parkiranja zrakoplova što ostale zračne luke nemaju.

'Imamo veliki broj zrakoplova koji ovdje dugo, dugo stoje i parkiraju', otkrio je Luetić.

Prema Hrvatskoj će prometovati zrakoplovi tipa Boeing 767-300 s 226 sjedećih mjesta, a prema programu leta u Dubrovnik će slijetati kroz srpanj, kolovoz i rujan, i to srijedom, petkom, subotom i nedjeljom.

Delta Air Lines jedna je od najvećih svjetskih zrakoplovnih kompanija sa sjedištem u Atlanti. Prije pandemije godišnje su prevozili oko 200 milijuna putnika na više od 300 destinacija u 50 zemalja. Delta Air Lines je također vodeći transatlantski avioprijevoznik s mrežom u 33 grada u 19 europskih zemalja, a sada prvi put stiže i u Hrvatsku.