Država uskače u pomoć BHRT-u, ali javni servis i dalje visi o niti

Resorni ministar prometa i veza BiH Edin For t o izjavio je nakon sjednice kako će se raspodijeliti ukupno nešto više od pet milijuna eura državnim i entitetskim javnim emiterima, od čega najviše novca ide BHRT-u. „Dio sredstava namijenjen je kao potpora stabilizaciji BHRT - a“, rekao je ministar.

Računi BHRT-a su blokirani, zaposlenicima kasne plaće, te se ne uplaćuju doprinosi. Sve su veće obveze prema dobavljačima i međunarodnim partnerima. Posebno opterećenje predstavljaju dugovanja prema Europskoj radiodifuznoj uniji (EBU), koja iznose preko 11 milijuna eura. EBU je ranije ove godine najavio mogućnost prisilne naplate dugovanja, ali i ograničenja usluga međunarodne razmjene RTV sadržaja.

Takav razvoj situacije dodatno bi ugrozio normalno funkcioniranje državnog javnog servisa.

Najveći problem u BiH je neuređen sustav prikupljanja RTV pristojbe. Javni RTV sustav čine tri emitera - državni BHRT, te entitetski servisi RTV Federacije BiH (RTVFBiH) i Radio televizija Republike Srpske (RTRS). RTRS godinama ne uplaćuje polovicu prikupljene RTV pristojbe BHRT-u što je zakonska obveza.

Europska unija je kao jedan od uvjeta u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine navela funkcionalan i financijski održiv javni RTV servis.