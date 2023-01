Država prodaje zaplijenjenu imovinu Ive Sanadera, pogledajte što sve uključuje

Država je krenula u naplatu desetaka milijuna kuna nakon pravomoćnih presuda protiv bivšeg premijera Ive Sanadera. Zaplijenjena imovina njega i njegove obitelji ide na bubanj, a uključuje nekretnine, zemljišta i vrijedna umjetnička djela

Postupak je pokrenut za još četiri nekretnine koje u zemljišnim knjigama uglavnom glase na članove njegove obitelji, poput nekretnine na Goljaku, zemljišta na Braču, stana u Splitu te Sanaderove zagrebačke rezidencije, vile u Kozarčevoj ulici u kojoj je živio i iz koje je bježao. Vila još uvijek ima plombu. No tehnički to ne znači da ovršni postupak nije započeo ili barem tako tvrde pravni stručnjaci za HRT .

U predmetu FIMI MEDIA oduzeto je 12 umjetnina, od čega je jedna slika, ona Vlahe Bukovca , procijenjena na više od 300 000 eura. 'Aukcijska kuća Kontura tih je 12 slika procijenila na vrijednost od oko 1.800.000 kuna pa do 2,4 milijuna kuna. Naravno da bi se tek prodajom mogla ustvrditi doista njihova prava tržišna vrijednost', rekao je za HRT Ivica Poljičak, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija.

No do prodaje, po svemu sudeći, neće doći. Slike su pohranjene u depou Muzeja suvremene umjetnosti. Uskoro će biti dostupne svim građanima, barem okom. 'Uvijek ide ono pitanje, prodati te slike pa onda da novac završi u državnom proračunu. Mi smo mišljenja da bi ovdje trebalo primijeniti jedan drugi pristup. Zapravo, dati muzejskom vijeću da sve dobro sagleda i da se te slike daruju jednom od hrvatskih muzeja, ali pritom vodeći računa da to ipak ne bude jedan od naših najznačajnijih muzeja', dodaje Poljičak. I da sve slike ostanu na okupu, javlja HRT.

S pravomoćnim presudama, država Sanaderu treba oduzeti više od 32 milijuna kuna, a ukupna vrijednost njegove imovine na početku postupka za Fimi Mediju procjenjivala se na oko 36 milijuna kuna. No treba spomenuti, da ŽDO i dalje provodi izvide u slučaju INA-MOL radi provjere imovine društva od kojeg je oduzeta imovinska korist.