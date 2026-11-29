Vojska je u objavi naznačila da je obavijestila obitelj Netanela Choukrouna, koji je ubijen sredinom rujna na okupiranoj Zapadnoj obali, da će vojno tužiteljstvo u ponedjeljak podići optužnicu u skladu s novim zakonom.

Zakon "propisuje obveznu smrtnu kaznu, osim ako vojni sud ne izrekne doživotnu kaznu zatvora iz posebnih razloga".