Drama u Teheranu usred rata: Ministar pregovarao s Trumpovim čovjekom

To ipak ne znači da će Aragči automatski završiti pred parlamentom. Zahtjev još nije proslijeđen predsjedništvu niti uvršten na dnevni red.

Zahtjev za opoziv službeno je registriran u parlamentarnom sustavu, potvrdio je u utorak član predsjedništva parlamenta Mohamad Rašidi.

Sporan sastanak s Witkoffom

U središtu sukoba je sastanak koji je Aragči 22. rujna održao s Trumpovim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom tijekom Opće skupštine UN-a u New Yorku. Razgovori su održani uz posredovanje Katara, a jedna od glavnih tema bili su uvjeti za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, koji je postao jedna od ključnih prepreka u pregovorima Teherana i Washingtona od početka rata krajem veljače.

Tvrdolinijaški zastupnici tvrde da Aragči za razgovor nije imao odobrenje ajatolaha Modžtabe Hameneija niti ga je koordinirao s Vrhovnim vijećem za nacionalnu sigurnost.

No Mosen Rezaei, tajnik tog vijeća, iznio je potpuno suprotnu verziju. ‘Dogovoreno je da gospodin Aragči tijekom putovanja u New York posrednicima prenese iranske uvjete’, rekao je Rezaei.

Njegova izjava sugerira da je šef diplomacije imao prethodno odobrenje viših razina iranske vlasti.

Iran Amerikancima postavio tri uvjeta

Aragči je tijekom razgovora iznio uvjete Teherana za postizanje dogovora. Iran je, prema navedenim informacijama, zahtijevao trenutačno ukidanje američke pomorske blokade, oslobađanje zamrznute iranske imovine te završetak rata na svim bojištima. Američki predsjednik Donald Trump odbio je prijedlog.

Tvrdolinijaši Aragčiju sada predbacuju ‘prelaženje crvenih linija’, ‘ozbiljne pogrešne procjene’ u političkim analizama i loše vođenje odnosa sa SAD-om.

Zastupnik Hoseinali Hajideligani otišao je i korak dalje te ministra optužio da je svojim intervjuima pomagao Sjedinjenim Državama u rušenju cijena nafte.

‘Usred rata se ne mijenja sedlo’

No pokušaj opoziva izazvao je otpor i među iranskim zastupnicima. Ruhollah Lak Aliabadi upozorio je da bi smjena ministra vanjskih poslova usred rata mogla biti protumačena kao znak slabosti.

‘Postupak opoziva, osobito ministra vanjskih poslova u ovoj ratnoj situaciji, definitivno nije u interesu zemlje’, rekao je.

Kao dokaz da diplomacija i vojni vrh koordiniraju svoje aktivnosti naveo je nedavni četverosatni sastanak zastupnika s Aragčijem, tijekom kojeg ga je zapovjednik Revolucionarne garde navodno najmanje tri puta nazvao telefonom.

Konzervativni političar Mansour Haghighatpour bio je još slikovitiji.

‘Usred rata ne mijenjate sedlo’, poručio je.

Aragči zasad ostaje čvrsto na poziciji

Unatoč inicijativi tvrdolinijaša, prema dostupnim informacijama Aragčjev položaj zasad nije neposredno ugrožen.

Nakon njegova povratka iz New Yorka Ministarstvo vanjskih poslova službeno ga je opisalo kao člana šesteročlanog iranskog tima za donošenje ključnih odluka, što je protumačeno kao znak da još uživa povjerenje državnog vrha.

