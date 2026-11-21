Njemačka Ukrajini pruža pomoć vrijednu milijarde, no javno je mnijenje podijeljeno, pokazalo je istraživanje. Oko 39 posto ispitanika zalaže se za zadržavanje potpore na sadašnjoj razini ili njezino povećanje .

Svaka četvrta osoba smatra da bi potporu trebalo ukinuti, dok bi je 24 posto ispitanika smanjilo. Oko 30 posto želi da ostane nepromijenjena, a 9 posto bi je povećalo, objavio je YouGov. Potpora obuhvaća financijsku pomoć, oružje i humanitarnu pomoć.

Potpora je najsnažnija među biračima stranke Zelenih. Polovina onih koji su izjavili da su na prošlim izborima glasali za Zelene održala bi pomoć na sadašnjoj razini, a 32 posto bi pomoć povećala, pokazala je anketa.

Među biračima krajnje desno orijentirane stranke Alternative za Njemačku (AfD), većina od 62 posto ispitanika smatra da bi pomoć trebalo ukinuti, dok se 27 posto zalaže za njezino smanjenje.

Birači konzervativnog bloka Kršćanskih demokrata, Socijaldemokratske stranke i stranke Die Linke nalaze se negdje između tih brojki. Rezultati pokazuju da je potpora posebno snažna među najmlađom skupinom od 18 do 29 godina i među osobama starijima od 70 godina.

Gotovo svaki drugi ispitanik smatra da bi njemački kancelar Friedrich Merz "trebao što prije" razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, čak i ako Rusija prethodno ne napravi nikakve ustupke u ratu u Ukrajini, pokazala je anketa YouGov-a.