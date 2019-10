Drama u Saboru: Stevo Culej optužio Živi zid da su mu ukrali torbu, cijela stvar završila na policiji

Dok se u sabornici raspravljalo o radu Vlade i svemu što je napravljeno u posljednjih godinu dana, prava drama odvijala se u saborskim hodnicima. Nestanak torbe HDZ-ovog zastupnika Steve Culeja doveo je do angažiranja saborske straže, ali i policije

'U toj torbi je sve od sudskih presuda i dokumenata koji su naslovljeni na moje ime, preko haških dokumenata, do dokumenata vezanih za neke saborske zastupnike iz vremena Udbe. Sve što sam imao, to mi je nestalo', kazao je Culej, a za nestanak torbe okrivio je Živi zid.

Novinari su ga upitali i kako je uopće doznao da se njegova torba nalazi kod Živog zida. 'Došao sam u prostoriju, u kojoj su pretinci, i pitao gdje je moja žuta torba, koja je bila u sabornici. Rečeno mi je da je prenesena uoči Dana otvorenih vrata u prostoriju i da misle da ju je iznijela zastupnica Sabolek. Pitao sam kako je mogla odnijeti moju torbu s deset kila dokumenata. To je vojna torba. Ona je rekla da je to odnijela i da nije uopće gledala što je u njoj. Deset dana vući tuđu torbu s deset kilograma dokumenata u automobilu i u središnjicu, a ne pogledati što se nalazi unutra i čija je to torba - to je malo teži slučaj', kazao je Culej, pojasnivši da do danas nije shvatio da mu je nestala torba jer dokumente drži na tri mjesta, a ove do danas nije trebao.

Na Culejeve optužbe odmah je stigla i reakcija iz Živog zida. 'Nismo mi HDZ da torbarimo i krademo. Mi se ne služimo metodama kao HDZ. Gospodin Culej će dobiti svoju torbu natrag. Mi smo tu torbu dobili u našem pretincu i preuzela ju je kolegica Snježana Sabolek. Ona će biti vraćena', kazao je zastupnik Damjan Vucelić.

Vucelić je kazao da uopće nisu znali da je to Culejeva torba i tvrdi da on nije pogledao sadržaj torbe niti je upoznat s njim.