Dragičević: Sindikat će poduprijeti strateškog partnera 3. maja, ali bez većih otpuštanja

Predsjednik Sindikata metalaca Hrvatske Vedran Dragičević izjavio je u ponedjeljak nakon sastanka s Upravom Uljanik grupe da će sindikat poduprijeti ulazak talijanskog Fincantijerija u 3. maj, ali uz uvjet da se ugovorno otkloni mogućnost većih otpuštanja

Naglasio je da sindikat traži nastavak pune proizvodnje u što kraćem roku te izvijestio kako je obećano da će do kraja mjeseca krenuti povećana proizvodnja, dodavši da se ulazak Fincantijerija očekuje do kraja godine ili na jesen.

'Smatramo da idemo u dobrom smjeru, a u slučaju da s Fincantijerijem ne prođe dobro postoji varijanta s Dankom Končarom i Kermas grupom', kazao je Dragičević i nastavio da će se i tada nastaviti proizvodnja, ali da postoji mogućnost da se radi ušteda možda otpusti više ljudi nego što bi trebalo te da je sindikatu varijanta s Fincantijerijem puno draža i bolja.

Sindikat je ranije postavio rok do 15. svibnja, do kojega očekuje informacije o sudbini brodogradilišta, ili će radnici izići na ulice, a Dragičević je s tim u vezi danas rekao da su pregovori osjetljivi te da sindikat očekuje njihov završetak do kraja mjeseca.

Predsjednik uprave Uljanik grupe Gianni Rossanda rekao je kako se intenzivno radi na rješavanju svih dugovanja prema 3. maju, kako bi se proizvodnja mogla nastaviti.

'Razgovaramo s jednim potencijalnim i renomiranim partnerom koji je iskazao veliku spremnost ući u suradnju s nama za razvoj 3. maja i više od toga za sada ne mogu reći', kazao je Rossanda.

Dodao je kako se 'nada da će potkraj idućeg tjedna imati neke preliminarne odgovore'.

'Sa strateškim partnerom imamo punu kvalitetniju sliku i puno veću razinu zaposlenosti i u Rijeci i u Puli, a bez strateškog partnera ostajemo u braku, bez obzira sviđa li se to nekome ili ne', rekao je i nastavio da smatra da je obostrani interes što kvalitetnije nastaviti s brodogradnjom na obje lokacije.

'Nikada nam ni na kraj pameti nije bilo zatvoriti bilo koju od lokacija i nastavljamo tim putem', dodao je.