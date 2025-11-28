DR Kongo i Ruanda sljedeći tjedan potpisuju mirovni sporazum u Washingtonu

Glasnogovornik predsjednika Ruande Paula Kagamea i Bijele kuće nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar u petak.

Dva diplomatska izvora i Tina Salama, glasnogovornica predsjednika Konga Felixa Tshisekedija , rekli su za Reuters da će se sastanak održati 4. prosinca.

Najava potpisivanja sporazuma dolazi dok SAD pokušava posredovati u miru u ratom pogođenom istočnom Kongu i privući zapadna rudarska ulaganja u regiju.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je prošli tjedan za Reuters da Trumpova administracija "nastavlja surađivati ​​s objema stranama i raduje se što će ih u prikladno vrijeme dočekati u Bijeloj kući".

Očekuje se da će sastanak sljedeći tjedan nadograditi mirovni sporazum postignut u lipnju uz posredovanje SAD-a, a potpisan od strane ministara vanjskih poslova dviju zemalja, te Regionalni okvir za ekonomsku integraciju dogovoren ranije ovog mjeseca.

Očekuje se da će šefovi država ratificirati oba, rekla je Salama. "Predsjednik je oduvijek želio regionalnu integraciju, ali poštovanje suvereniteta nije predmet pregovora i preduvjet je za regionalnu integraciju", dodala je.

Poruka kongoanskoj dijaspori u Srbiji

Trumpova administracija govorila je o olakšavanju zapadnih ulaganja u vrijednosti milijardi dolara u regiji bogatoj tantalom, zlatom, kobaltom, bakrom, litijem i drugim mineralima.

U rujnu su se Kongo i Ruanda dogovorili da će do kraja godine provesti sigurnosne mjere navedene u lipnju. To uključuje operacije za uklanjanje prijetnje od oružane skupine Demokratske snage za oslobođenje Ruande (FDLR) sa sjedištem u Kongu i olakšavanje povlačenja ruandskih trupa.

Do sada nije postignut značajan napredak na terenu.

Pobunjenička skupina M23, koju podržava Ruanda, ove je godine izvela munjevito napredovanje u istočnom Kongu, zauzevši dva najveća grada u regiji i izazvavši strahove od šireg rata koji bi mogao uvući više susjeda Konga. U najnovijem ciklusu borbi ubijene su tisuće ljudi, a stotine tisuća raseljeno je.

Ruanda poriče da podržava M23, ali skupina stručnjaka Ujedinjenih naroda u izvješću iz srpnja izjavila je da Ruanda provodi zapovijedanje i kontrolu nad pobunjenicima. Katar je bio domaćin odvojenih razgovora između Konga i M23, a ovog mjeseca dvije su strane potpisale okvirni sporazum za mirovni sporazum, ali mnogi detalji tek trebaju biti dogovoreni.



Tshisekedi je rekao članovima kongoanske dijaspore u Srbiji da će otići u Washington, prema objavi na X koju je u petak objavio njegov ured. Ali je također rekao da se ruandske trupe moraju povući iz istočnog Konga kako bi došlo do istinske regionalne ekonomske integracije.