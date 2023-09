Američki kongresmen pisao Plenkoviću, napao Milanovića i Grabar Kitarović za veze s Rusijom

“Sjedinjene Države moraju stoga i dalje zagovarati tržišno orijentirane reforme u Hrvatskoj koje osiguravaju slobodno i pošteno natjecanje i nadvladaju duboko nasljeđe državno-zarobljenog gospodarstva ukorijenjenog u korupciji. Omogućavanjem ovih reformi, hrvatska će tržišta postati vrlo atraktivna odredišta za tvrtke i investitore sa sjedištem u SAD-u što će konačno omogućiti da nacija prekine svu međuovisnost s ruskom državom. Ekonomska i pravosudna transparentnost postat će most za prosperitetnije euroatlantsko partnerstvo”, navodi Lamborn te dodaje da su gospodarske veze Rusije i Hrvatske dobro poznate. Kao primjer navodi Fortenovu.

“Grabar-Kitarović tada je službeno pozvala Vladimira Putina da sudjeluje na energetskoj konferenciji u glavnom gradu Zagrebu, kojoj je nazočio i Putinov dugogodišnji suradnik Nikolaj Petrovič Tokarev, koji je, prema američkom Ministarstvu financija, služio zajedno s Putinom kao agent KGB-a u Dresdenu 1980-ih. Nikolayeva kći posjeduje luksuzne nekretnine u Hrvatskoj. Oboje – Tokarev i njegova kći Maja Nikolajevna Tokareva bili su sankcionirani od strane američke vlade”, nabraja dalje Doug Lamborn, koji Plenkoviću postavlja pitanja na koja bi mu trebalo biti odgovoreno do kraja rujna.

Nedavno je bivša predsjednica Grabar-Kitarović privukla pažnju javnosti svojom tvrdnjom, iznesenom u britanskom podcastu One Decision, da su Rusi vodili “hibridne akcije tijekom predizborne kampanje” 2020., kad je izgubila od Milanovića. Kasnije je pak rekla da je to spomenula onako usputno, no da je 'ta vrsta upliva' važna te da o njoj treba razgovarati..

Lamborn dodaje i da sankcionirani ruski oligarsi s popisa američkog ministarstva financija Viktor Vekselberg i Ališer Usmanov, kao i bivši Putinov Ministar energetike Igor Jusufov posjeduju nekretnine na hrvatskom Jadranu.

“Američki porezni obveznici ulijevali su novac u hrvatsku infrastrukturu preko USAID-a, Svjetske banke, MMF-a, EBRD-a, a američkim privatnim ulagačima je blokirano ulaganje u Hrvatsku pod jednakim uvjetima, temeljenim na vladavini prava. Dok američki porezni obveznici plaćaju da se brodovi američke mornarice popravljaju u Brodogradilištu Viktor Lenac i jačaju gospodarstvo grada Rijeke”, zaključio je američki kongresmen u svom pismu koje u cijelosti donosimo u nastavku.