DOMiNO neće glasati za predsjednicu Vrhovnog suda: Sutra smo u Bleibergu

Stranka DOMiNO smatra da hrvatsko pravosuđe treba dubinsku i cjelovitu reformu, a ne samo promjenu imena na vrhu neke strukture, rekao je zastupnik Krešimir Čabaj i dodao kako hrvatski građani ne traže i ne trebaju lijeve i desne suce, nego pravdu koja dolazi na vrijeme. U sutrašnjem glasovanju o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić neće sudjelovati.

"Sutrašnji dan ćemo iskoristiti i otići na komemoraciju stotina tisuća hrvatskih žrtava na Bleiburgu i to će biti naš sutrašnji zadatak", poručio je Čabaj.

Njegov stranački kolega Igor Peternel rekao je kako je izbor predsjednice Vrhovnog suda jedan vrlo neozbiljan izbor u kojem je predsjednik Republike poslao jednu kandidatkinju koja je, kaže, objektivno vrlo loša.