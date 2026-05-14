Potpisano: Hrvatska dobila zajam od milijardu i sedamsto milijuna eura za obranu

Hrvatska je u četvrtak s Europskom unijom potpisala sporazum o zajmu vrijednom milijardu i sedamsto milijuna eura za jačanje svoje obrane.

Sporazum o zajmu u okviru Instrumenta 'Sigurnosne mjere za Europu' (SAFE) u Banskim dvorima su s hrvatske strane potpisali ministar obrane Ivan Anušić i ministar financija Tomislav Ćorić, a s europske povjerenik za obranu Andrius Kubilius. Riječ je o zajmu vrijednom milijardu i 700 milijuna eura namijenjenom prije svega za investicije u njemačke tenkove Leopard, francuske haubice Caesar, češke kamione koji su uz naoružanje „izrazito važni” za transport i logistiku, te u različite oblike streljiva, rekao je uoči potpisivanja premijer Andrej Plenković, dodajući da je riječ o povoljnom zajmu na 45 godina. Premijer je naglasio da se Hrvatska time približava ispunjavanju novih ciljeva NATO-a o povećanju izdvajanja za obranu od pet posto do 2035. godine.

NATO je na sastanku na vrhu u Den Haagu prošle godine odredio cilj od 3,5 posto za vojne troškove, a 1,5 posto za investicije 'dvojne namjene'. Plenković je kazao da je njegova vlada u deset godina mandata trostruko uvećala proračun za obranu koji je 2025. dosegao 2,1 posto BDP-a, a da oko trećine tih izdvajanja ide za modernizaciju vojske.

Hrvatska za primjer Kubilius, prvi europski povjerenik za obranu i nekadašnji litavski premijer u dva mandata, u svom obraćanju je rekao da „nisu laka vremena” za Europu, suočenu s nekoliko ratova. Za SAFE je rekao da je „instrument bez presedana”, pa pohvalio Hrvatsku što pokazuje „jasno vodstvo u preuzimanju odgovornosti za svoju obranu”. Kubilius je Hrvatsku predstavio „primjerom za druge države” slične veličine, izdvojivši njeno uvođenje vojnog roka, modernizaciju zračnih snaga, kao i liderstvo u europskim inicijativama poput one za razvoj bespilotnih letjelica.