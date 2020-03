Dolijale dvije kradljivice iz zagrebačkih tramvaja; nakon krađa podizale su novac s bankomata

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad maloljetnicom i 21-godišnjakinjom zbog sumnje da su zajedno počinile kazneno djela 'Krađa' i 'Računalna prijevara', a maloljetnica, zajedno s jednom zasad nepoznatom ženskom osobom, još jedno kazneno djelo 'Krađa' i 'Računalna prijevara'

Policija sumnja da su maloljetnica i 21-godišnjakinja 6. ožujka 2020. godine između 11.30 i 11.50 sati, prema unaprijed stvorenoj namjeri oduzimanja tuđe pokretne stvari s ciljem da istu protupravno prisvoje, prilikom vožnje tramvajem na relaciji od Trešnjevačkog trga do Draškovićeve ulice, iskoristile gužvu u tramvaju i nepažnju oštećene te je 21-godišnjakinja iz torbe oštećene otuđila novčanik.

Nakon toga, osumnjičene su zajedno došle do bankomata u Badalićevoj ulici, gdje je maloljetnica otuđenom karticom podigla 2000 kuna, dok je još pet puta pokušala obaviti transakcije, no bile su odbijene.

Sumnja se također da je maloljetnica zajedno s još jednom zasad nepoznatom ženskom osobom počinila krađu na isti način i to 21. veljače 2020. godine u tramvaju na relaciji od Draškovićeve do Vlaške ulice, kada su također oštećenoj otuđile novčanik iz torbice. Nakon krađe novčanika otišle su, sumnja se, do bankomata u Vlaškoj ulici, gdje su otuđenom karticom uz korištenje pripadajućeg pina u dva navrata podigle 3000 kuna.