'Ovaj incident očito je opasan i posljedica je ruskog rata protiv Ukrajine . Osuđujem ruske napade, kao i rat koji Rusija nastavlja voditi', poručio je. Naglasio je da saveznici ostaju jedinstveni te da će nastaviti pružati potporu Ukrajini.

Glavni tajnik NATO-a istaknuo je da Savez ostaje solidaran s Poljskom te da će nastaviti jačati sposobnosti odvraćanja i obrane.

'Razgovarao sam s Donaldom Tuskom o ozbiljnim kršenjima poljskog zračnog prostora tijekom noći. Kao odgovor podignuti su borbeni zrakoplovi NATO-a' , objavio je Rutte u petak na društvenoj mreži X.

Spoke with @donaldtusk about the grave violations of Polish airspace overnight. NATO jets were scrambled in response. We stand in solidarity with Poland and will continue to strengthen our ability to deter and defend. This incident is clearly dangerous - a consequence of Russia’s ongoing war against Ukraine. I condemn Russia’s attacks as well as its ongoing war. We continue to stand united as Allies and will continue to support Ukraine

Dvije rakete i dron ušli u poljski zračni prostor

Poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz ranije je potvrdio da su tijekom noći zabilježena tri narušavanja poljskog zračnog prostora. Prema prvim procjenama, riječ je o dvije ruske rakete i jednom dronu na mlazni pogon.

'Došlo je do narušavanja poljskog zračnog prostora i ulaska objekata iz Ruske Federacije', rekao je poljski ministar obrane.

Naveo je da je jedan od objekata bila krstareća raketa H-101, dok je drugi također najvjerojatnije bio raketa. Za treći objekt pretpostavlja se da je riječ o dronu. Ostaci su pronađeni na području triju naselja u istočnoj Poljskoj – Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz.

Prema dostupnim informacijama, u incidentima nije bilo ozlijeđenih ni oštećenja ključne infrastrukture. Istraga o svim okolnostima još traje.



Poljska podigla borbene zrakoplove, aktivirani i Patrioti

Poljska vojska reagirala je tijekom noći, kada je Rusija izvela masovan raketni i bespilotni napad na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu. Prema riječima poljskog ministra obrane, prva upozorenja stigla su oko 1.40 sati.

U zračnom prostoru dežurali su poljski lovci F-16 i švedski Gripeni, dok su sustavi protuzračne obrane Patriot stavljeni u pripravnost u blizini zračne luke Rzeszów-Jasionka i na području Lublinskog vojvodstva.

Ujutro su iznad Poljske patrolirala i dva NATO-ova zrakoplova za rano upozoravanje i nadzor, poznata kao AWACS.

Zbog vojnih aktivnosti privremeno je prekinut promet u zračnoj luci Rzeszów-Jasionka, koja ima važnu ulogu u prijevozu zapadne pomoći Ukrajini. Poljske vlasti poslale su i sigurnosna upozorenja stanovnicima istočnih dijelova zemlje.



Tusk sumnja da je riječ o slučajnosti

Poljski premijer Donald Tusk sazvao je hitan sastanak s ministrima, vojnim dužnosnicima i predstavnicima sigurnosnih službi. Nakon sastanka ustvrdio je da okolnosti incidenta upućuju na to da narušavanje poljskog zračnog prostora možda nije bilo slučajno.

Posebno je upozorio na vrijeme u kojem se incident dogodio, neposredno uoči vojnih aktivnosti povezanih s Koalicijom voljnih. Prema Tuskovim riječima, procjenu da incident ne izgleda kao slučajnost dijele i pojedini poljski međunarodni partneri.

Poljski ministar obrane najavio je da će Varšava od NATO-a zatražiti dodatno jačanje istočnog krila Saveza, uključujući pojačani zračni nadzor.



Novi sigurnosni izazov za NATO

Incident se dogodio tijekom jednog od velikih ruskih napada na Ukrajinu, u kojem su korištene balističke i krstareće rakete te bespilotne letjelice. Ruski udari pogodili su više ukrajinskih područja, uključujući Kijev i Harkiv te regije Lavov i Ivano-Frankivsk. Napadi su uzrokovali žrtve i poremećaje u opskrbi električnom energijom.