Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte oštro je osudio noćno narušavanje poljskog zračnog prostora, nakon što su tijekom velikog ruskog napada na Ukrajinu u Poljsku ušla tri objekta, prema prvim procjenama dvije rakete i dron.
'Razgovarao sam s Donaldom Tuskom o ozbiljnim kršenjima poljskog zračnog prostora tijekom noći. Kao odgovor podignuti su borbeni zrakoplovi NATO-a', objavio je Rutte u petak na društvenoj mreži X.
Glavni tajnik NATO-a istaknuo je da Savez ostaje solidaran s Poljskom te da će nastaviti jačati sposobnosti odvraćanja i obrane.
'Ovaj incident očito je opasan i posljedica je ruskog rata protiv Ukrajine. Osuđujem ruske napade, kao i rat koji Rusija nastavlja voditi', poručio je. Naglasio je da saveznici ostaju jedinstveni te da će nastaviti pružati potporu Ukrajini.
Dvije rakete i dron ušli u poljski zračni prostor
Poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz ranije je potvrdio da su tijekom noći zabilježena tri narušavanja poljskog zračnog prostora. Prema prvim procjenama, riječ je o dvije ruske rakete i jednom dronu na mlazni pogon.
'Došlo je do narušavanja poljskog zračnog prostora i ulaska objekata iz Ruske Federacije', rekao je poljski ministar obrane.
Naveo je da je jedan od objekata bila krstareća raketa H-101, dok je drugi također najvjerojatnije bio raketa. Za treći objekt pretpostavlja se da je riječ o dronu. Ostaci su pronađeni na području triju naselja u istočnoj Poljskoj – Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz.
Prema dostupnim informacijama, u incidentima nije bilo ozlijeđenih ni oštećenja ključne infrastrukture. Istraga o svim okolnostima još traje.
Poljska podigla borbene zrakoplove, aktivirani i Patrioti
Poljska vojska reagirala je tijekom noći, kada je Rusija izvela masovan raketni i bespilotni napad na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu. Prema riječima poljskog ministra obrane, prva upozorenja stigla su oko 1.40 sati.
U zračnom prostoru dežurali su poljski lovci F-16 i švedski Gripeni, dok su sustavi protuzračne obrane Patriot stavljeni u pripravnost u blizini zračne luke Rzeszów-Jasionka i na području Lublinskog vojvodstva.
Ujutro su iznad Poljske patrolirala i dva NATO-ova zrakoplova za rano upozoravanje i nadzor, poznata kao AWACS.
Zbog vojnih aktivnosti privremeno je prekinut promet u zračnoj luci Rzeszów-Jasionka, koja ima važnu ulogu u prijevozu zapadne pomoći Ukrajini. Poljske vlasti poslale su i sigurnosna upozorenja stanovnicima istočnih dijelova zemlje.
Tusk sumnja da je riječ o slučajnosti
Poljski premijer Donald Tusk sazvao je hitan sastanak s ministrima, vojnim dužnosnicima i predstavnicima sigurnosnih službi. Nakon sastanka ustvrdio je da okolnosti incidenta upućuju na to da narušavanje poljskog zračnog prostora možda nije bilo slučajno.
Posebno je upozorio na vrijeme u kojem se incident dogodio, neposredno uoči vojnih aktivnosti povezanih s Koalicijom voljnih. Prema Tuskovim riječima, procjenu da incident ne izgleda kao slučajnost dijele i pojedini poljski međunarodni partneri.
Poljski ministar obrane najavio je da će Varšava od NATO-a zatražiti dodatno jačanje istočnog krila Saveza, uključujući pojačani zračni nadzor.
Novi sigurnosni izazov za NATO
Incident se dogodio tijekom jednog od velikih ruskih napada na Ukrajinu, u kojem su korištene balističke i krstareće rakete te bespilotne letjelice. Ruski udari pogodili su više ukrajinskih područja, uključujući Kijev i Harkiv te regije Lavov i Ivano-Frankivsk. Napadi su uzrokovali žrtve i poremećaje u opskrbi električnom energijom.