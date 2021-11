'Doista postoje ljudi koji samo žele gledati svijet kako gori. Veća je šansa da ćete stradati u avionu nego od ugruška zbog cjepiva'

Doktor znanosti i znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković, Saša Ceci, smatra kako je u Hrvatskoj udio antivaksera u populaciji između pet i 10 posto

“To je jedna jezgra koja radi probleme roditeljima i djeci i plaši ih. I mediji im daju veliku podršku u tome, čim netko, recimo, progovori o tome da je dokazano da cjepivo uzrokuje autizam. Pa ako je nešto dokazano onda je to da cjepivo ne uzrokuje autizam i to je ta ekipa s kojom se liječnici bore. Ja ću u takvim situacijama uvijek težište staviti na medije jer kada se na nacionalnoj televiziji pojavi netko, ja smatram da je to relevantno”, rekao je Ceci za N1 .

Dodaje i kako nije stvar u medijskom napuhavanju jer ovdje nitko ne treba ni napuhavati priču. Rekao je i kako bi o tome, kako ljudi zapravo ne reagiraju na toliki broj preminulih dnevno, trebalo pitati psihologe, ali da se apsolutno radi o smrtima koje su mogle biti spriječene.

Što je s ljudima koji negiraju postojanje virusa i vjeruju u teorije zavjere?

“Činjenica je da ljudi, kada se susretnu s nekim groznim iskustvom, dio nas padne u poricanje, jednostavno niječemo stvarnost i kada nam u takvom stanju netko kome mi vjerujemo, ja sam rekao mediji, no to može biti i osoba kojoj smo ranije dali povjerenje, medicinska setra, svećenik, učitelj, kaže: ‘Da, da, imaš ti pravo, nije to ništa opasno, to je kao gripa’. i ti ćeš se za to uvatiti kao za slamku i ako ti netko da argumentaciju da su znanstvenici ovakvi ili onakvi, što jesu, ljudi smo svi, ti ćeš i jednom trenutku povjerovati da su se udružili protiv nas. Tu su s druge strane i teorije zavjere. Nitko ne voli da ga se zove teoretičarom zavjere no svi smo mi teoretirači zavjere, svi mi stvaramo model svijeta oko nas i na temelju toga vučemo neke poteze i očekujemo ishode.

Mi se ovdje, u trenutku kada izgubimo kontrolu, hvatamo za taj model i to je jedino što nam ostaje i kada netko složi dobru priču poput toga da su se neki urotili protiv nas uhvatit ćemo se za slamku. Nije to sad da je čovjek poludio, ali ostaje nam negdje u glavi da je tu nešto zlokobno oko cjepiva. Oni nas hoće prisliliti, žele cijepiti djecu, i u tom trenutku izlazimo na ulice. Kad ti ne znaš ništa osim te teorije zavjere, tebe stalno nešto brine”, kaže.