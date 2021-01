Dogradonačelnica Gline: 'Kada sam stupila na dužnost u kancelariji me u vazi dočekao štakor. Nisu stradale kuće Hrvatima ili Srbima, nego ljudima'

Branka Bakšić Mitić, dogradonačelnica Gline, koju su mnogi upoznali kao ženu koja preko grupe 'Ljudi za ljude' pomaže stanovnišvu Sisačko-moslavačke županije, a ovih dana zbog potresa ima je na sve strane, u Nu2 na HRT-u kazala je da situacija nije toliko kaotična kako se priča, ali da problema ima

Upitana je li točno da su se brojne kuće, koje su obnavljane nakon Domovinskog rata, srušene u potresu odgovorila je potvrdno dodavši da ne zna zašto se to dogodilo.

O svom humanitarnom radu rekla je da je on počeo odmah iza rata. Na pitanje kako je postala glinska dogradonačelnica kazala je da se odlučila angažirati na nagovor ljudi.

'Rat me je zatekao u Njemačkoj, bila sam jedno vrijeme tamo onda smo se vratili u Zagreb. Nakon rata bilo je devet tisuća stanovnika prema zadnjem popisu. Međutim, danas je tamo šest tisuća ljudi. U Glinu sam se vratila 2010. godine jer sam imala posao u Zagrebu. Mi danas nemamo gumene čizme gdje kupiti jer je zatvorena i posljednja trgovina s obućom Borovo je otišao', pojasnila je.

'Na moje oči srušili su se trafostanica i kuća', ispričala je. Kroz suze je pričala kako je bila sam prisutna kad su ga izvadili. 'To je bilo prestrašno. Obitelj je zbrinuta, Fred im je dovezao kamp kućicu, a naknadno smo im našli i kontejner', kazala je.

'Drugi dan u vazi u moj kancelariji bio je štakor. Ne znam je li to bila dobrodošlica i tko je tamo stavio. Imam i slike. Kao dogradonačelnica nemam ovlasti. Kada sam vidjela da ne mogu ništa napraviti odlučila je pomoći ljudima. Ne bi rekala da je sjajna suradnja s gradskom vlasti. Kada idem na teren moram pisati zahtjev za službeni auto. Digla sam kredit i kupila sam auto kako bi mogla pomoći ljudima na terenu', ispričala je dogradonačelnica koja dolazi iz redova srpske manjine.

Upitana je li zadovoljna kako rade predstavnici srpske manjine u Zagrebu zastupaju svoje ljude kazala je da se ne smije dogoditi da ljudi danas nemaju struje.

'Nije se smjelo dozvoliti da ljudi 25 godina nakon rata nemaju struju. Svi oni su prije rata imali struju, oni su izgradili tu mrežu, sjekli bandere u svojim šumama i sad opet moraju platiti priključke', smatra Bakšić Mitić.

Nada se da će ova tragedija biti prekretnica, da će se riješiti ceste i struja.

'Ima djece, nema puno, ali ako im daš uvjete za život, oni će ostati. Ljudi bi se tu trebali baviti poljoprivredom. Ali ono što proizvedu, to ne mogu prodati, jer ne može biti konkurentan onaj tko ima dvije krave. Trebalo bi organizirati neke zadruge da se to onda proda zadrugi pa ona to prodaje dalje. Majske Poljane su selo gdje žive i Srbi i Hrvati i Romi. Uopće nije bitno tko je što, bitno je da su ljudima uništene kuće. Ne Hrvatima, ne Srbima, ne Romima, nego ljudima", zaključila je dogradonačelnica.