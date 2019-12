Dodik tvrdi da BiH neće u NATO, oporba ga optužuje za izdaju

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik suočio se u ponedjeljak s provalom bijesa i napada oporbenih zastupnika u parlamentu Republike Srpske kada je pokušao braniti svoju odluku da prihvati "Program reformi" o kojemu ovisi hoće li BiH nastaviti približavanje članstvu u NATO-u.

Zastupnici oporbe su povicima "izdaja" i lupanjem po klupama ometali Dodika kada je u Banjoj Luci podnosio uvodno izlaganje na posebnoj sjednici Narodne kupštine RS sazvanoj na njegov zahtjev. Neki od zastupnika Dodiku su pokušavali uručiti zastavice sa znakovljem NATO-a dok je stajao za govornicom.

Dodik je na sjednici iznio svoju verziju sadržaja misterioznog dokumenta što ga je 19. studenoga usvojilo Predsjedništvo BiH čime je deblokiran i proces uspostave vlasti na državnoj razini.

NATO je ranije od BiH tražio da dostavi Godišnji nacionalni plan reformi (ANP) čime bi se ujedno aktivirao Akcijski plan za članstvo (MAP) koji je ranije uvjetno odobren.

Dodik je pred entitetskim parlamentom ustvrdio da "Program reformi" nije isto što i ANP te da MAP neće biti aktiviran pa neće biti ni nastavak puta članstvu BiH u Savezu NATO.

"Ostali smo dosljedni vojnoj neutralnosti", ustvrdio je.

No dio zastupnika nije prihvatio to tumačenje nego je negodovao i lupao, a on im je dobacivao da "udaraju jače" i da su "vandali".