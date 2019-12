BiH u 2019.: Još jedna godina stagnacije, napetosti i sukoba sa susjedima

Bosna i Hercegovina ispraća 2019. kao još jednu godinu koju je, umjesto na stabiliziranje i napredak, potrošila na stagnaciju, unutarnje napetosti i sukobe sa susjedima, uz slabašnu nadu kako bi se s uspostavom nove vlasti, na koju se čekalo 14 mjeseci, stvari ipak mogle promijeniti

Ta su se očekivanja pokazala neutemeljenima, jer je nova vlast uspostavljena tek u Republici Srpskoj , gdje sve procese autokratski kontrolira aktualni član Predsjedništva BiH Milorad Dodik pa mu nije bio problem nastaviti voditi političke procese na dosadašnji način. Nove vlade dobila je i većina od deset županija u Federaciji BiH, no ne i taj entitet kao ni država.

Izborna 2018. godina u BiH do sada nije promijenila gotovo ništa. Izbori provedeni u listopadu te godine trebali su dovesti do uspostave novih vlasti od kojih se očekivalo da osiguraju provedbu reformi i nastavak puta zemlje ka euroatlantskim integracijama.

Uobičajeni način vođenja politike i ovdje je došao do izražaja, jer izborni model u BiH ne omogućuje niti jednoj stranci da diktira način uspostave nove vlasti pa se sve svodi na svojevrsnu stranačku slagalicu u kojoj valja uskladiti različite političke apetite te nacionalne i teritorijalne kriterije.

Državna vlast cijelu je godinu bila "na čekanju" jer su se vodeće srpske i bošnjačke stranke sukobile oko toga hoće li BiH nastaviti približavanje članstvu u NATO-u, a za to vrijeme zemlja je gospodarski stagnirala, a migrantska kriza se zaoštravala postavljajući nove kušnje za vlast.

Razilaženja oko NATO-a s igračima u pozadini

Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) odlučno se protivio približavanju NATO-u, dok je Stranka demokratske akcije (SDA) na tome podjednako odlučno inzistirala, a izravni povod za prijepore bila je potreba usvajanja Godišnjeg nacionalnog plana reformi (ANP) kojega NATO traži kako bi aktivirao Akcijski plan BiH za članstvo (MAP).

Kompromis je na kraju ipak pronađen no, tipično za bosanskohercegovačke prilike, nitko ne može definirati kako on zapravo izgleda. Predsjedništvo BiH je u studenome, uz Dodikovu suglasnost, usvojilo dokument pod nazivom "Program reformi", koji treba biti poslan u sjedište NATO-a u Bruxelles dan nakon što parlament potvrdi novi saziv Vijeća ministara BiH, što se očekuje do kraja prosinca.

Što u tom dokumentu piše nije vidio nitko osim članova državnog vrha i njihovih savjetnika, a Dodik ponavlja tvrdnje kako to nije Godišnji nacionalni plan reformi (ANP), dok njegov hrvatski kolega u Predsjedništvu Željko Komšić kaže da jest.