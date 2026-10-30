Dodik studente nazivao 'smradovima' i 'plaćenicima'. Sad im poručuje: Želim dobre odnose!

Čelnik SNSD-a Milorad Dodik , koji je uoči izbora u Srbiji pristaše Studentske liste nazivao 'pokvarenima' i 'plaćenicima', sada poručuje da mora surađivati s izabranim vlastima u Beogradu. Dobre odnose sa Srbijom opisuje kao politički prioritet, a svoju podršku Aleksandru Vučiću objašnjava podsjećanjem da je ranije podržavao i Borisa Tadića .

Dodik je za ATV govorio pet dana nakon što je Studentska lista na izvanrednim parlamentarnim izborima 25. listopada osvojila oko 140 od ukupno 250 mandata. Vučić je u izbornoj noći priznao poraz, a Dodik je tada bio u izbornom stožeru Srpske napredne stranke u Beogradu.

'Moramo voditi računa o tome da gradimo najbolje odnose sa Srbijom i mi u vlasti u Republici Srpskoj u tom pogledu ne kalkuliramo. Najbolji odnosi s vlastima za nas su primarni politički posao i tako se ponašamo', rekao je Dodik.

'Bio sam i na posljednjem Tadićevu skupu'

Na primjedbe da je tijekom kampanje bio uz Vučića odgovorio je podsjećanjem na nekadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića. Poručio je da predstavnici Republike Srpske moraju surađivati sa službeno izabranim dužnosnicima.

'Jučer sam s nekim razgovarao i kažu mi: Bio si tamo nešto po Srbiji. Da, a jesi li primijetio da sam bio na posljednjem skupu Borisa Tadića? Nisi primijetio. A to je moj posao. Mi iz Republike Srpske moramo tako raditi. Moramo biti uz službeno izabrane ljude u Srbiji i to je primarno', rekao je.

Dodao je da je s Vučićem odlično surađivao u brojnim pitanjima te ocijenio da je on pokazivao posebno izražen odnos prema Republici Srpskoj. 'A kako da izbjegnem dobre odnose? Želim imati dobre odnose sa svima', poručio je.

U kampanji oštro napadao studente

Takve poruke bitno se razlikuju od njegovih nastupa prije izbora. Gostujući na Prvoj TV tjedan dana uoči glasanja, Dodik je birače iz Republike Srpske pozvao da podrže Vučića, a pristaše Studentske liste nazivao je pokvarenima i plaćenicima.

'Politički poraziti tu blokadersku strukturu jedan je od povijesnih događaja u povijesti Srbije koji će obilježiti buduće stoljeće. Evo, pokušali ste, niste uspjeli, narod vas ne želi, doviđenja, ugodan dan', rekao je tada.

Podršku studentima iz regije proglasio je plaćenom, ne navodeći dokaze. 'Ako to javno podržava Kurti, znači da je plaćeno. Kao i ovi iz Crne Gore, pa onda muslimani iz Sarajeva', ustvrdio je.

U intervjuu za beogradski Alo, objavljenom 15. listopada, tvrdio je da Srbija nije toliko luda da preda ključeve ljudima koji mrze polovinu vlastitog naroda. Upozoravao je i da bi Republika Srpska bila njihova prva meta nakon dolaska na vlast, a studente i oporbu nazivao glasnicima tuđih interesa.

Još je u veljači 2025., tijekom studentskih blokada, na skupu u Srijemskoj Mitrovici govorio o 'smradovima' koje zovu drugom ili trećom Srbijom. Studente tada nije izričito imenovao, ali su mediji i oporba izjavu protumačili kao napad na njih.

Čestitao im iste noći

Nakon Vučićeva priznanja poraza Dodik je Studentskoj listi čestitao već u izbornoj noći. U objavi je pohvalio demokratski karakter građana Srbije i političkih sudionika.

'Čestitam Studentskoj listi na pobjedi', napisao je, dodajući da je 'glas naroda glas Boga'. Poručio je i: 'Idemo dalje, zajedno.'

Dodik je i 2012. sudjelovao na predizbornom skupu Tadićeve Demokratske stranke. Nakon što je Tadić izgubio predsjedničke izbore od Tomislava Nikolića, ubrzo je najavio suradnju s novim predsjednikom.