Brnabić objavila kad će biti predsjednički izbori

Vršiteljica dužnosti predsjednika Srbije Ana Brnabić izjavila je da će predsjednički izbori biti raspisani do 27. prosinca, tvrdeći da je to u skladu s ustavom. Novu parlamentarnu većinu pozvala je da što prije uspostavi tijela vlasti te poručila da nova oporba neće stvarati probleme ni opstruirati taj proces.

Brnabić se javnosti obratila na konferenciji za medije u Predsjedništvu Srbije, prvi put nakon nedjeljnih izvanrednih parlamentarnih izbora. Na njima je Studentska lista uvjerljivo pobijedila listu Aleksandra Vučića okupljenu oko Srpske napredne stranke.

'Pozivam na razum, mir, poštovanje ustava, zakona i institucija koje su građene stoljećima. Na osnovnu ljudsku pristojnost i poštovanje dostojanstva svakog čovjeka u ovoj zemlji', rekla je Brnabić.

Predstavnike nove skupštinske većine pozvala je da ne dopuste da politiku vode, kako ih je nazvala, nasilnici i batinaši. Ustvrdila je da je nakon izborne pobjede vrijeme za preuzimanje odgovornosti.

'Pobijedili ste, formirajte tijela vlasti. Nemojte i dalje dopuštati nasilnicima i batinašima da maltretiraju građane ove zemlje, ponižavaju i gaze institucije ove zemlje te nemojte dopustiti daljnje nepoštovanje i ponižavanje ustava Republike Srbije i zakona ove zemlje', poručila je.

Sjednicu novog parlamenta saziva upravo Brnabić

Kao primjere postupaka koje osuđuje navela je upad na televiziju Informer i ono što je opisala kao napad na televiziju Pink. Spomenula je i postupanje prema ravnatelju Jovine gimnazije Radivoju P. Stojkoviću, koje je nazvala privođenjem i zadržavanjem u pritvoru.

Navela je i upad u Srbijavode, sprečavanje obilježavanja stranačke slave u Gornjem Milanovcu i Vrbasu te, prema njezinoj ocjeni, neprimjeren pritisak na pojedince da podnesu ostavke. Pozive da se takvi postupci zaustave uputila je predstavnicima Studentske liste.

Pritom nije spomenula da upravo ona saziva konstituirajuću sjednicu novog parlamenta. Za održavanje te sjednice predviđen je rok od 30 dana od proglašenja konačnih izbornih rezultata. Izborni postupak još nije završen. Glasanje će se u nedjelju, 1. studenoga, ponoviti na 53 biračka mjesta.

Najavila raspisivanje predsjedničkih izbora

Brnabić je rekla da će predsjednički izbori biti raspisani do 27. prosinca. Dodala je da bi, ako institucije budu brzo formirane, dužnost privremenog predsjednika Srbije mogao preuzeti netko drugi.

'Brzo formiranje institucija u ovom je trenutku najvažnije, kako bi oni koji su pobijedili na izborima preuzeli odgovornost za to kako se živi u ovoj zemlji. Ako se nastave šikaniranje i teror nad građanima te nepoštovanje zakona i ustava, onda svi trebamo znati tko je za to odgovoran', izjavila je Brnabić.