Hoće li Vučić odgovarati za pad nadstrešnice? Objavljena knjiga koja bi ga mogla srušiti...

Predsjednik Demokratske stranke Srđan Milivojević podnio je Tužiteljstvu za organizirani kriminal kaznenu prijavu protiv bivšeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog sumnje na udruživanje radi počinjenja kaznenih djela i trgovanje utjecajem.

Istodobno članovi Anketne komisije koja se bavila padom nadstrešnice u Novom Sadu traže da Vučić tužiteljstvu iznese svoja saznanja o tom slučaju.

Zahtjevi za postupanje dolaze uz upozorenja predstavnika pravosuđa da se odgovornost mora utvrđivati zakonitim postupcima. Poručuju da rad bez političkih pritisaka ne smije značiti brzopleta uhićenja ni osvetu.

Komisija traži odgovore o nadstrešnici

Vučić je nakon pada nadstrešnice 1. studenoga 2024. izjavio da ona desetljećima nije bila obnovljena.

'Znam samo da 60 godina tu nadstrešnicu nismo obnavljali. Kada smo sve obnavljali, samo nju nismo. Zašto - ne znam', rekao je tada.

Članovi Anketne komisije smatraju da bi o tome što zna trebao govoriti pred tužiteljstvom. Svoja su saznanja i dokumentaciju objavili u knjizi 'Dosije nadstrešnica - od koverte do groba'.

'Mislim da već kasnimo i da se to već trebalo dogoditi. Poruka nadležnim tužiteljstvima jest da u knjizi imaju svu dokumentaciju, ako je nisu imali, a naravno da jesu. Sada više nema razloga za izbjegavanje i odugovlačenje', rekao je Vladimir Obradović iz Anketne komisije.

Njegov kolega Ognjen Radonjić objasnio je da su nastojali utvrditi kako su se donosile odluke. 'Jedan od naših glavnih zadataka bio je pronaći te kanale odlučivanja, identificirati ih i povezati u cjelinu te kao istraživači reći u kojem smjeru istraga treba ići', naveo je.

Prijava zbog navoda o komunikaciji na Skyju

Milivojević je zasebnu kaznenu prijavu utemeljio na tekstovima tjednika Radar o komunikaciji na platformi Sky. Prema navodima novinara na koje se poziva, Vučić se u toj komunikaciji pojavljuje pod kodnim imenima Oskar i Čvarak.

Predsjednik Demokratske stranke pritom je iznio teške optužbe na Vučićev račun, osporavajući mu ulogu budućeg političkog protivnika. Podnošenje prijave, međutim, ne znači da su sumnje potvrđene niti da je kaznena odgovornost utvrđena.

Predsjednica Udruženja tužitelja Srbije Lidija Komlen Nikolić pozdravila je poruke izborne pobjednice Studentske liste da zaposlenici u pravosuđu trebaju raditi bez političkih pritisaka. Istaknula je da takva poruka, formalnopravno, nije ni trebala biti potrebna.

'Tužitelji bi trebali raditi svoj posao oslobođeni bilo kakvog pritiska. Jesu li u prethodnom razdoblju bili pod pritiskom? Jesu. Imaju li institucionalne mehanizme da se obrane od pritisaka? Nemaju. Ovaj put očekujem da će biti drukčije', rekla je.

'Bez brzopletih uhićenja'

Upozorila je i da borba za vladavinu prava podrazumijeva poštovanje zakonske procedure. 'Bez brzopletih uhićenja, bez pravde iz ekspres-lonca, nego postupanje utemeljeno na zakonu', poručila je.

Član Visokog savjeta tužiteljstva Predrag Milovanović smatra da su se pojedini potezi od vrhovnog javnog tužitelja očekivali mnogo ranije. Ipak, ocijenio ih je dobrima i mogućim početkom obnove sustava.

Upozorio je da ta obnova ne smije prerasti u linč svih zaposlenih u pravosuđu. Pozvao je struku da sama utvrdi odgovornost u svojim redovima.

'Pokušajmo u svojim redovima odvojiti žito od kukolja jer, ako mi to ne učinimo, učinit će netko drugi. Bojim se da ćemo, ako netko krene mahati tom metlom, u ovako podijeljenom društvu teško dobiti tranzicijsku pravdu. Prije ćemo dobiti osvetničku, revolucionarnu, a to nije dobro', rekao je Milovanović.